خسارة الوزن الزائد من دون استعادته برجيم الشاي

ليس من السهل خسارة الوزن الزائد بالنسبة إلى بعض الاشخاص. فهذا يحتاج إلى وقت طويل وإلى اتباع حميات قاسية احياناً مع ممارسة التمارين الرياضية المكثفة. لكن يمكن تسريع هذه العملية بالاعتماد على بعض طرق التخسيس السهلة مثل رجيم الشاي. فهو يساعد على خسارة الوزن وحرق الدهون في مدة اسبوع واحد بالتزامن مع اتباع نظام غذائي صحي.

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يتسم الشاي بالكثير من الخصائص التي تساعد على خسارة الوزن ونحت الجسم وحرق الدهون التي تتراكم في مناطقه المختلفة. ولهذا يمكن تناول 3 إلى 5 اكواب منه يومياً مع الحفاظ على نظام غذائي متوازن. والسبب انه يحتوي على نسبة مرتفعة من مادة الكاتشيين وهي تحفز عملية استهلاك السعرات الحرارية ونسف الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة. ولهذا ينصح باتباع رجيم يستند اليه لمدة 7 ايام.

الاثنين

الفطور. ثمرة موز مع كوب من الشاي الخالي من السكر.

الغداء. قطعة سمك مشوية، حبتا بطاطا مطهوتان على البخار مع السبانخ، كوب من اللبن الزبادي.

وجبة خفيفة. كوب من الشاي بالياسمين، قطعتان من الشوكولا الداكن.

العشاء. طبق سلطة خضراء مع الفطر الطبيعي، قطعة سلمون مطهو على البخار مع كوب من البروكولي، كوب من الشاي غير المحلى.

الثلثاء

الفطور. كوب من الشاي بنكهة التوت.

الغداء. طبق من الجزر المبشور، عجة بالاعشاب، طبق سلطة خضراء، كوب من الشاي.

وجبة خفيفة. كوب من الشاي بالياسمين مع قطعتي شوكولا داكن.

العشاء. طبق سردين، بضعة حبات من الفراولة، كوب من الشاي غير المحلى.

الاربعاء

الفطور. كوب من الشاي، قطعتا خبز صغيرتان مصنوعتان من الخبز الكامل، قطعة جبنة خالية من الدسم، ثمرتا كيوي.

الغداء. هليون مطهو على البخار، قطعة من لحم الحبش المشوي مع الطماطم الكرزية، طبق صغير من الارز الكامل المطهو على البخار، كوب شاي خال من السكر.

وجبة خفيفة. كوب من الشاي بالياسمين مع قطعتي شوكولا داكن.

العشاء. بضعة قطع من الكستناء، حبة تفاح، كوب من الشاي.

الخميس

الفطور. كوب من الشاي بنكهة المشمش.

الغداء. طبق سلطة مع العدس المطهو، قطعة من لحم الحبش المشوي، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي.

وجبة خفيفة. كوب من اللبن الزبادي بالياسمين، قطعتا شوكولا داكن.

العشاء. طبق سلطة بالملفوف الاحمر، بيضة مسلوقة، حبة بطاطا مطهوة على البخار، كوب من الشاي من دون سكر.

الجمعة

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الفطور. كوب من الشاي بالفواكه من دون سكر.

الغداء. حبة افوكادو، طبق سلطة كبير، قطعة دجاح مشوي متوسطة الحجم مع كوب من الشاي الخالي من السكر.

وجبة خفيفة. كوب شاي اخضر بالياسمين، قطعتا شوكولا داكن.

العشاء. جمبري مشوي، طبق صغير من الارز الكامل، كوب من الشاي بالحليب قليل الدسم من دون سكر.

السبت

الفطور. كوب من الشاي غير المحلى، بيضة مسلوقة، طماطم، مربى قليل السكر.

الغداء. طبق سلطة مع الحمص المسلوق، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي بالكمون، طبق من اللوبياء المطهوة على البخار، كوب من الشاي بالليمون.

وجبة خفيفة. كوب شاي بالليمون الاخضر.

العشاء. طبق شوربة عدس مع الكينوا والجوز، طبق خضار مشكلة.

الاحد

الفطور. كوب من الشاي، قطعتان من لحم الحبش المشوي، مافن مصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة صغيرة من الزبدة، حبة اجاص.

الغداء. يخنة تحتوي على مكونات صحية، كوب من الشاي بنكهة الفاكهة.

وجبة خفيفة. كوب شاي من دون سكر.

العشاء. بيضة مسلوقة، طبق ارز بالحليب، كوب شاي.

فوائد رجيم الشاي



لا يؤدي اتباع هذا الرجيم الى خسارة الوزن فقط، بل انه يعود بالكثير من الفوائد على الصحة.

- تساعد مادة التيين التي يحتوي عليها الشاي على تعزيز عملية الايض.

- تحفز مادة الكاتيشين الموجودة في الشاي الاخضر عملية حرق الدهون وخصوصاً تلك التي تتراكم في منطقة البطن.

نصائح مهمة لاتباع هذا الرجيم



من اجل استعادة الرشاقة ونحت القوام بالاعتماد على هذا الرجيم من المفيد تقسيم الوجبة الى عدة اقسام.

- ربع من النشويات.

- ربع من اللحوم والاسماك والدجاج.

- نصف من الخضار الخضراء. ومن المفيد ايضاً تناول 5 حبات فاكهة يومياً.

- يجب تناول الوجبات الثلاث الاساسية وتجنب الاكل في الفترات الفاصلة بينها.



- في المرحلة الاولى من الرجيم من الافضل عدم المبالغة في شرب الشاي اي بمعدل كوب الى كوبين فقط.

- ومن الاطعمة الحارقة للدهون التي ينصح بالتركيز عليها خلال اتباع هذه الحمية الاناناس، الهليون، الارضي شوكة، الباذنجان، الافوكادو، الشمندر، القرفة، الكرفس، الحبوب الكاملة، الكرز، الملفوف، الليمون، الكركم، الكاري، الشمر، التفاح، الخوخ المجفف، الفجل وانواع الحساء الصحية. وهكذا يمكن خسارة الوزن من دون المعاناة من اي اعراض جانبية خطرة.

