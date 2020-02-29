أفكار ذكية لبث الروح في الحياة الزوجية من بينها "النوم تحت مظلة السماء"

الحب عطاء، فهو شيء لا نمنحه حتى نجده ابتدأ في نفوسنا، ولا نشعر بحلاوته إلا إذا ذاقه الآخرون منا، فإذا عم الحب بين الشريكين ترابطت الأسرة، وارتقت الحياة الزوجية للأفضل، ولا يمكن أن تنمو شجيرات الحب إلا إذا تخلينا عن الأنانية وحب الذات والتهافت على المنفعة الشخصية، ونكران الذات والانغماس في إسعاد الآخرين. يقول الدكتور مدحت عبدالهادي خبير العلاقات الزوجية: كل من الزوجين مسؤول عن إشباع حاجة الآخر للحب، بل وعليه أن يبدع في استخدام الأساليب المحققة لإشباع الحاجة للحب الصريح. مجموعة من الأفكار للتخلص من الملل في العلاقة الزوجية:

رسم صورة للزوجة

لا ينتظر منك أحد أن تكون مثل بيكاسو، ولكن فكرة محاولة الرجل رسم صورة «ساخرة» لزوجته ثم قيامها بالأمر نفسه وعمل مقارنة بين الصورتين واختيار أكثرهما خفة ظل، ربما تكون خطوة لتضحكا سوياً وتخرجا عن نطاق الروتين اليومي.

دورة رياضية

ما رأيك أن تسجل مع زوجتك في دورة لتعلم رياضة جديدة أو حتى نوع مختلف من الرقص؟ وبالنسبة لمن لا يجد الوقت أو المال لفعل ذلك، فمن الممكن ببساطة تخصيص ساعة لتخرجا سوياً بالدراجة وتكتشفا المنطقة المحيطة بمسكنكما.

تناول الطعام في الظلام

قيام أحد الزوجين بإعداد وجبة عشاء غير تقليدية وتجهيز المائدة ثم إطفاء النور وعمل مسابقة صغيرة، يخمن فيها الطرف الآخر نوعية الطعام الذي يتناوله.

زيارة الملاهي

القيام برحلة لمدينة الملاهي والتقاط صور مع المهرجين واللهو مثل الصغار، كفيل بتجديد حياتكما المشتركة.

اكتشاف مدينة جديدة

باريس ولندن ونيويورك لا تضمن رحلة سعيدة دائماً، لذا يمكنكما اختيار أقرب مدينة صغيرة بالقرب منكما والذهاب إليها، فربما ينتظركما أفضل وقت على الإطلاق هناك.

طلاء الجدران

الأزرق للمطبخ والأخضر لغرفة المعيشة - لا مانع من اختيار لون «مجنون» وطلاء جدران المنزل به، فالأفكار المجنونة تحقق السعادة أحياناً.

خطف الحبيبة

فاجئها عند مكان عملها بعد ساعات الدوام «واخطفها» في رحلة بسيطة بقارب مثلاً في مكان هادئ واستمتعا سوياً بمشاهدة غروب الشمس.

النوم تحت مظلة السماء

الخروج لحديقة عامة والنوم لبعض الوقت في الهواء الطلق فكرة تعيد النشاط والحيوية لكل منكما. أما بالنسبة لمن يعيشون في مدن يصعب عليهما فيها تنفيذ تلك الفكرة، فيمكن القيام بالأمر نفسه في شرفة المنزل.

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الخطابات الغرامية

رغم التقدم التكنولوجي في وسائل التواصل بين البشر، إلا أن «الخطابات الغرامية» لم تفقد بريقها بعد، فقيام الزوج بكتابة خطاب يصف فيه أكثر ما يحبه في زوجته ومفاجأته بها عندما تستيقظ، لن يخفق على الأغلب في تحريك مشاعرها الراكدة.

إعادة اللقاء الأول

هذه الفكرة مناسبة لمحبي الأفكار الجريئة، وفيها لا تقتصر استعادة تفاصيل اللقاء الأول على الذكريات فحسب ولكن عن طريق استعادة الموقف بالكامل كما حدث، بمعنى أن يتم اللقاء في نفس المكان الذي حدث فيه التعارف ولو أمكن بنفس الملابس مع محاولة استعادة جميع جمل الحوار الذي دار وقتها.

التمثيل

هل هناك إعلان عن بيع بيت فاخر في الحي الذي تسكنا فيه ولا يمكنكما دفع حتى ربع ثمنه؟ لا مانع أبداً من الاتصال بالسمسار وتحديد موعد لرؤية البيت، وتأخذا الأمر كلعبة تمثلان فيها دور زوجين من الأثرياء. سينتج عن هذه التجربة بالتأكيد العديد من المواقف التي تضحكا عليها بعد ذلك.

التسلل لأرجوحة الأطفال

التسلل للأماكن المخصصة للعب الأطفال ليلاً والاستمتاع بركوب الأرجوحة فكرة رومانسية للكثيرين.

تعلم لغة جديدة أو دورة طبخ

هل تخططان لزيارة أميركا اللاتينية في رحلة عمل أو سياحة؟ لا مانع إذن من قضاء بعض الوقت سوياً في تعلم مبادئ اللغة الإسبانية. كما تعتبر فكرة دورات الطبخ من الأفكار المنتشرة لقتل الملل الزوجي والقضاء على روتين الحياة الممل.

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