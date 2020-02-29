شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. كيف تستعد لإجراء فحص السائل المنوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحليل السائل المنوى من أهم الفحوصات التي تستخدم لتشخيص إصابة الرجل بالعقم أو معرفة سبب تأخر الانجاب عموما والبدء في العلاج حسب المشكلة التي يوضحها الفحص، وفيه يتم اختبار عدد الحيوانات المنوية وصحتها وضمن سلسلة موضوعات اطممن على نفسك يقدم الخليج 365 كيفية الاستعداد لتحليل السائل المنوى وفقا لما ذكره موقع healthline:



فحوصات

كيف تستعد لأجراء فحص السائل المنوى؟

1:تجنب القذف لمدة 24 إلى 72 ساعة قبل الاختبار.

2:تجنب تناول الكحول والكافيين قبل خمس أيام من اجراء الاختبار.

3: ينصح بالتوقف عن تناول أي أدوية عشبية ، فقد تؤثر ذلك على نتيجة الفحص.

4:تجنب تناول أي أدوية هرمونات قبل الفحص.

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يقوم تحليل السائل المنوى بتوضيح الآتى:



فحص السائل المنوى

1: حجم السائل المنوى، حيث يقوم المختبر بتسجيل حجم السائل بدقة شديدة، ويجب أن يكون الحجم أكبر من 2 ملليلتر، ويشير انخفاض حجم السائل المنوى إلى انخفاض كمية الحيوانات المنوية لتخصيب البويضة.

2:تركيز السائل المنوى، يحدد المختبر تركيز السائل المنوى لكل مليلتر ، ويعتبر المعدل الطبيعيى لتركيز السائل المنوى هو 15 مليون حيوان منوى.

3: يكشف الفصح حركة الحيوانات المنوية ، فيجب أن تتحرك اكثر من 50 % من الحيوانات المنوية بحركة طبيعية بعد ساعة من القذف.

4:الرقم الهيدروجينى، فيجب أن يتراوح مستوى الاس الهيدروجينى بين 7.2 و 7.8 لتحقيق نتيجة طبيعية .

5:المظهر الخارجي، يجب أن يكون المظهر أبيض إلى رمادى ، فيمكن أن يشير السائل المنوى الذى يحتوى على صبغة حمراء بنية إلى وجود دم، في حين أن الصبغة الصفراء يمكن أن تشير إلى وجود اليرقان.