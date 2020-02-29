شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو الصحة العالمية: فيروس كورونا يزداد حجما وقد يصل لكل بلد على الكوكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر مسئولو منظمة الصحة العالمية من أن سلالة Covid-19 الخاصة بفيروس كورونا لديها القدرة على الوصول إلى كل بلد على هذا الكوكب.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا مستمر في الانتشار ويمكن أن يصل إلى كل بلد على وجه الأرض، حيث أكد متحدث باسم هيئة الصحة العالمية إن انتشار سلالة "كوفيد 19" من المرض "يزداد".



صورة خبر منظمة الصحة العالمية

وجاء التحذير الصارخ بعد يوم من إعلان الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس ، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، أن الفيروس في نقطة تحول، قائلا: " تفشى فيروس "كورونا" الجديد وصل إلى "مرحلة حاسمة"، داعيا الدول إلى مضاعفة جهودها لاحتواء انتشاره بفاعلية.

وأضاف: "نحن في الواقع في موقف حساس للغاية حيث يمكن أن ينتشر المرض في أي اتجاه بناءً على كيفية تعاملنا معه".، وحتى الآن أصيب أكثر من 83000 شخص في 53 دولة على الأقل بهذا المرض، وفي الأيام القليلة الماضية ، تم الإبلاغ عن مزيد من الحالات خارج الصين عنها في البلاد ، حيث بدأ تفشي المرض في ديسمبر.

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أدى الانتشار السريع للمرض ، الذي يوجد الآن في العديد من الدول الأوروبية والذي أودى بحياة الكثير من الأشخاص في شمال إيطاليا ، إلى تبني الحكومات لمختلف إجراءات الاحتواء.

وقد فرضت الصين قفل العديد من المقاطعات والحدود على 700 مليون شخص للسيطرة على انتشار الفيروس، بينما أغلقت اليابان مدارسها لمدة شهر على الأقل.

فيما ألغت إيران صلاة الجمعة في المدن الكبرى، وعلقت المملكة العربية السعودية شعائر العمرة، وفي الوقت نفسه ، ثبت أن 3 أشخاص آخرين قد أثبتوا إصابتهم بالفيروس التاجي في المملكة المتحدة ، ليصل المجموع إلى 19.