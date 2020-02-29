شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتشار كورونا فى العالم.. كيف تغسل يديك بشكل صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فريق من العلماء الأمريكيون أن هناك 20 ثانية للوقاية من المرض وهي غسل اليدين بشكل صحيح، ومعرفة متى وكيف تغسل يديك، وهو ما سوف يساعدك على تجنب الإصابة بمرض الأنفلونزا إلى جانب عدد من الأمراض آخرهم كورونا.

ووفقًا للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، قال الباحثون إن الأمر يبدو بسيطًا بدرجة كافية ، لكنك ستندهش عندما تكتشف أن الكثير من الناس يغسلون أيديهم بطريقة خاطئة.

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فغالبًا ما يتم تعليم الأطفال في سن مبكرة غسل أيديهم - قبل الأكل وبعد استخدام الحمام، وهى طريقة سهلة وفعالة للبقاء بصحة جيدة وتجنب انتشار الأمراض.

لكن الدكتور "جريجوري بولندا"، مدير مجموعة أبحاث اللقاحات في مايو كلينيك، قال إن البالغين يمكنهم أن يفعلوا ما هو أفضل عند غسيل الأيدى، لكنهم يضعون أصابعهم تحت الماء ثم يمسكون الصنبور المتسخ، ويلمسون المقبض القذر عند خروجهم من الحمام.

وتابع الدكتور "بولندا" إنه في الحمامات العامة ، يوجد في كثير من الأحيان بكتيريا في هذه الحنفيات أكثر من مياه المرحاض.

ونصح الأطباء في المرة القادمة التي تكون فيها عند الحوض: "اغسل يديك بالماء الدافئ والصابون" وتتنقل بين الأصابع والأطراف والإبهام، ثم تغلق الماء بمنشفة ورقية، وتفتح الباب للمغادرة بمنشفة ورقية وتخلص من المنشفة في سلة المهملات.