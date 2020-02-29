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7 حالات كورونا بالعراق.. 2 في بغداد
السبت 29 فبراير 2020
أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء الجمعة، اكتشاف حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) في العاصمة بغداد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 7 حالات.
وذكر بيان صدر عن الوزارة أن المصابة تبلغ من العمر 32 عاماً، وعادت مؤخراً إلى العراق من إيران.
وأشارت الوزارة أنَّ الحالة الجديدة موجودة حالياً بأحد المستشفيات الخاصة لمتابعة وضعها الصحي.
وكانت السلطات الصحية أعلنت الإصابة الأولى بالفيروس في بغداد، صباح الخميس، موضحة أن الحالة لشاب عراقي عاد إلى البلاد من إيران، وأنه بصحة جيدة.
وحظر العراق، الأربعاء، التجمعات العامة ومنع دخول المسافرين القادمين من الكويت والبحرين، بسبب انتشار فيروس كورونا، وحظر السفر من وإلى 9 دول.
ويشعر العراق بالقلق من انتشار فيروس كورونا من إيران إحدى أكثر الدول المنكوبة بالمرض خارج الصين، حيث بدأ في الانتشار نهاية العام الماضي.
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