أسماء بنات مميزة بحرف الياء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2020 03:51 مساءً - "يسرى" ربما كان هذا الاسم من الأسماء القليلة التي تبدأ بحرف الياء حين نقرر أن نختاره لإحدى بناتنا، ولكن اليوم أصبح هناك أسماء جميلة ومميزة تبدأ بحرف الياء غير هذا الاسم التقليدي رغم أن صاحبته نجمة مشهورة... مجموعة من الأسماء المميزة: يامنة: المرأة الطيبة المتسامحة. يريم: الظبي الخالص البياض يوليا: المرأة التي تتسم بالأمانة. يشرق: الضياء والنور المتلألئ. يارينا: المرأة ذات النقاء والطهارة. يامور: وهو الظبي والمرأة الأنيقة والقوية. Advertisements يم: النهر أو البحر. يالينا: الإشراق والنور والسطوع. يانا: اسم فارسي ويعني المرأة التي تفعل الخير. ياسيم: الفتاة الرائعة الجمال. يارين: الفتاة التي تحب الحياة الأسرية المستقرة. يسينيا: اسم إسباني ويعني الزهرة. ياليز: الفتاة ذات الجمال الوهاج. يارا: الفتاة الشجاعة التي تتحمل المسئولية.

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