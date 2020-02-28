قائمة أطعمة تزيد الخصوبة وأخرى تقلّل من فرص الإنجاب

كشفت دراسة حديثة، أجريت في جامعة هارفارد، تحكّم أطعمة معينة في نسب الخصوبة وإنتاج الحيوانات المنوية، ما يؤثر على القدرة الإنجابية، ووجد الباحثون أن أولئك الذين يتناولون نظاما غذائيا غنيا بالأسماك والدجاج والفواكه والخضار والماء، ينتجون أكبر عدد ممكن من الحيوانات المنوية، ولديهم حجم خصيتين أكبر مقارنة بالذين يتناولون اللحوم الحمراء.

وقامت الدراسة على مراقبة العادات الغذائية لنحو 2935 رجلا دنماركيا، بمتوسط عمر 19 عاما خلال امتحانات القبول بالخدمة العسكرية، وأظهرت النتائج أيضا أن النباتيين يحتلون المرتبة الثانية عادة عندما يتعلق الأمر بقياس حجم الخصية، والحيوانات المنوية، بحسب ما نشرته صحيفة "ميرور".

وفيما يخص الذين يتبعون نظاما غذائيا يعتمد على الألبان والسمك المدخن، فقد احتلوا المرتبة الثالثة.

Advertisements

وتقل الخصوبة بشكل واضح، عند هؤلاء الذين يتناولون الوجبات السريعة.

قد يهمك أيضا :