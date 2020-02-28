شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو سرطان الغدة الدرقية؟..وزارة الصحة السعودية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الرسمي، كل شيء يخص الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، مشيرة إلي أنها تقع في الجهة الأمامية من الرقبة وتشبه الفراشة وتقوم بالتحكم في ضغط الدم ومعدل نبضات القلب، ودرجة حرارة الجسم والوزن وغيرها من الوظائف الحيوية، ويعتبر سرطان الغدة الدرقية من أنواع السرطان النادرة، ولكنه منتشر عند الأشخاص في عمر الثلاثين.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية خلال تقريرها المنشور أن النساء أكثر عرضة للإصابة بسرطان الغدة الدرقية من الرجال وذلك بمعدّل 2 إلى 3 أضعاف.

وأكدت وزارة الصحة السعودية خلال تقريرها المنشور عن سرطان الغدة الدرقية، أن الإصابة بسرطان الغدة الدرقية له العديد من الأسباب، أبرزها أنه يحدث في حالة التعرض لخلل في الحمض النووي الوراثي، وبالتالي يؤدي إلى نمو البؤر أو الورم بشكل غير منضبط، ولكن وحتى الآن ليس من الواضح ما هو المسبب لذلك.

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وأضافت وزارة الصحة السعودية، أن هناك عوامل قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، ومنها، الإصابة بأمراض الغدة الدرقية مثل جويتر، أو التعرض لالتهاب الغدر الدرقية، بالإضافة إلي الإصابة بخلل في نسبة هرمونات الغدة الدرقية، كالتعرض لفرط نشاطها، أو قصور.

كما أن التاريخ الوراثي والعائلي، له دور كبير في زيادة الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، كما أوضحت بعض الدراسات، أن كثرة التعرض للإشعاع بكثرة في مرحلة الطفولة من الأمور التي تزيد فرص الإصابة بسرطان الغدة الدرقية.

وقدمت وزارة الصحة السعودية بعض الأعراض التي تؤكد فكرة الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، ومنها ظهور كتلة في مقدمة الرقبة، وحدوث تغير في الصوت، وألم في الرقبة، وصعوبة في البلع والتنفس.