تعرف على أعراض التهاب مفصل الورك لدى الأطفال

الخميس 27 فبراير 2020

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن أسباب التهاب مفصل الورك لدى الأطفال غير معلومة على وجه الدقة، ولكن يُرجح أنها ترجع إلى استجابة تحسسية لعدوى أخرى كنزلة برد أو آلام حلق أو إسهال.



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ومن الأسباب المحتملة الأخرى لالتهاب مفصل الورك لدى الأطفال السقوط والأمراض الروماتيزمية وسوء سريان الدم برأس الورك وداء لايم الناجم عن بكتيريا البوريليا، التي تنقلها حشرة القراد. وتتمثل أعراض الالتهاب في تورم مفصل الورك وآلام تهاجم الورك ومنطقة الإربية والفخذ والركبة، بالإضافة إلى العَرج.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء التهاب مفصل الورك لدى الأطفال، علماً بأنه يمكن تخفيف المتاعب بواسطة المسكنات والتوقف عن ممارسة الرياضة لبعض الوقت.