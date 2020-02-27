العراق يكافح كورونا بتعليق الدراسة وإغلاق المقاهي والسينما

الخميس 27 فبراير 2020

قال وزير الصحة العراقي جعفر علاوي، الأربعاء، إن بلاده حظرت كل التجمعات العامة ومنعت المسافرين من الكويت والبحرين من دخول البلاد، ليرتفع عدد الدول التي وضعت على قائمة منع الدخول إلى 9، في ظل تنامي المخاوف من انتشار فيروس كورونا الجديد.



وقال الوزير، في بيان، إن المواطنين منعوا أيضاً من السفر للدول الـ9 وهي: الصين وإيران واليابان وكوريا الجنوبية وتايلاند وسنغافورة وإيطاليا والبحرين والكويت.

Advertisements

وأمر أيضاً بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات وإغلاق دور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات الاجتماعية من 27 فبراير/شباط حتى 7 مارس/آذار.

في السياق، أعلنت الصين، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 2715 حالة، بعد تسجيل 52 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية، وإصابة 78 ألفاً.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية، في تحديثها اليومي للإحصاءات المتعلقة بتفشي الوباء، أن عدد المصابين الجدد بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 406 أشخاص.