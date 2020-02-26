تعرف علي أبرز 8 عادات يومية شائعة تدمر صحة البشرة

تسعى معظم النساء للحصول على بشرة صحية متوهجة، لكن بعض عادات التنظيف والإفراط في استخدام منتجات معينة يمكن أن يلحق الضرر بالجلد.

ولضمان حصول بشرتك على أفضل رعاية ممكنة، وتجنب الوقوع في الأخطاء التي تدمر صحة الجلد، تقدم الدكتورة نيرفين باترسون مجموعة من النصائح، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:

1- المبالغة في التقشير

تجنبي حركات التقشير التي تزيل خلايا البشرة السليمة، لأن ذلك يعرض الطبقات العميقة لأضراء البيئة وفقدان الماء، ومن الأفضل استخدام المكونات الطبيعية التي تحتوي على أحماض الساليسيليك والأزاليك لإزالة خلايا الجلد الميت بلطف دون الإضرار بحاجز الحماية للجلد.

2- الإكثار من منتجات العناية

لم يتم تصميم كافة أنواع البشرة لتتأقلم مع عدد كبير من منتجات العناية في وقت واحد، وقد يكون من المفيد أكثر استخدام القليل من المنتجات عالية الجودة والمنتقاة بعناية للحصول على أفضل النتائج.

3- المبالغة في الترطيب

يعتقد الكثيرون أن الإكثار من شرب الماء والسوائل يساعد على ترطيب الجلد، لكن الحقيقة أن أية كمية فائضة من السوائل يتم التخلص منها دون أن يستفيد منها الجسم، وعلى الرغم من ضرورة شرب كمية كافية من الماء لصحة البشرة، لكن المبالغة في ذلك لن يعطي نتائج أفضل.



4- استخدام مناديل الوجه

يمكن أن تكون هذه المناديل ضارة بالبشرة، لأنها تعمل على نشر الجراثيم والبكتيريا بدلاً من التخلص منها، كما يمكن أن تؤدي إلى تهيج الجلد، بسبب المواد الحافظة التي يتم إضافتها إليها، وبدلاً من ذلك ينصح الخبراء بتنظيف الوجه بشكل جيد وخاصة في المساء.

5- الإفراط في استخدام مرطبات الجلد

الرطوبة الزائدة قد تضر الجلد أكثر مما تنفعه، ويمكن أن تؤدي إلى انخفاض القدرة على إصلاح الخلايا التالفة، وزيادة إمكانية تغلغل العوامل الضارة في الجلد.

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6- إهمال الواقي الشمسي

تعتقد الكثير من النساء أن استخدام بعض مساحيق التجميل الحاوية على عامل وقاية ضد الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن الشمس يمكن أن يحميهن من هذه الأشعة، لكن من الضروري استخدام واقي شمسي خاص مع عامل وقاية مناسب لتحقيق الحماية اللازمة.



7- إهمال نوعية مستحضرات التجميل

في الوقت الذي تركز معظم النساء على منتجات العناية بالبشرة وإصالحها، إلا أن الكثيرات يهملن ضرورة اختيار مساحيق تجميل ذات نوعية جيدة وغير ضارة بالبشرة.

8- إغفال التنظيف الليلي

بعد يوم طويل تتعرض فيه البشرة لعوامل الطقس ومساحيق التجميل بأنواعها، لا بد من تنظيف وتطهير البشرة بشكل جيد قبل النوم، للتخلص من أي عوامل للتلوث.

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