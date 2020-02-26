خبر سار لمرضى السكري.. باحثون يكتشفون علاجا واعدا للمرض

أفاد علماء باكتشاف علاج لمرض السكري يعتمد على إدخال خلايا جذعية محفزة إلى مجرى الدم، بحسب دراسة أميركية حديثة أجريت في جامعة واشنطن بولاية ميزوري.

ميزة هذه الخلايا أنه يمكن تطويعها وتحويلها إلى أي نوع من خلال الجسم، مثل خلايا “بيتا” الموجودة في البنكرياس والتي من مهامها صنع هرمون الإنسولين الذي يحرق السكر في الدم.

ونجح فريق جيفري ميلمان كبير المشرفين على الدراسة، في إنتاج هذا النوع من الخلايا، بجودة عالية من حيث العدد والأداء الوظيفي.

وعندما تم حقن فئران مصابة بالسكري بهذه الخلايا، استقرت مستويات السكر لديهم، وجعلتهم خالين من المرض لمدة تسعة أشهر، حسب الدراسة.

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وصف الباحثون النتائج بالواعدة لجهة إنتاج علاج يستخدم في الإنسان مستقبلا.

حتى الآن لا علاج للمرض سوى الحفاظ على نسب متوازنة للغلوكوز في الدم من خلال تناول غذاء متوازن يتم التحكم فيه بعناية، وإنسولين إذا لزم الأمر، فضلا عن ممارسة الرياضة.

وعلاج السكري مكلف كثيرا ويقدر عدد المصابين به بنحو 400 مليون شخص حول العالم. لكن وحسب تقارير عديدة، كثير من المصابين بهذا المرض غير مشخصين، ويتوقع أن يرتفع عدد ضحاياه إلى 642 مليون بحلول عام 2040.