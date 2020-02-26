تعرفي على طريقة إعداد وتحضير مكرونة بصلصة الجبن

المقادير

- لصلصة الجبن :

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

جبن بيكورينو رومانو : كوب (كوب صغير الحجم / مبشور)

جبن البارميزان : كوب (كوب صغير الحجم / مبشور)

الكمأة : ملعقة كبيرة (صلصة)

زيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة (بكر)

ملح : حسب الرغبة

الفلفل : حسب الرغبة

- للباستا :

الباستا : كوب ونصف (باستا الـتالياتيلي)

الكمأة : 3 حبات (كبيرة الحجم / طازجة)

كريمة : كوب (طازجة / فريش كريم)

الطريقة:

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لصلصة الجبن: تُوضع الزبدة في مقلاة، فتُذاب، قبل أن يُضاف صنفا الجبن (البيكورينو والبارميزان)، فضلًا عن صلصة الكمأة وزيت الزيتون والملح والفلفل. تُقلَّب المكوّنات، حتَّى الحصول على صلصة ذات نكهات متجانسة.

تُضاف الـ"باستا" إلى قدر محتوية على الماء ورشَّة من الملح، وتُطهى بحسب الوقت المدوَّن على العبوة. ثمَّ، تُصفَّى، فتُضاف إلى قدر مع صلصة الجبن، وتطهى لسبع دقائق على حرارة هادئة، مع غطاء القدر.

طريقة التقديم: تُسكب المعكرونة في طبق التقديم، الذي يُغطَّى بقطع الكمأة المُنظَّفة والمسلوقة. يُزيَّن الطبق بالكريما الطازجة (فريش كريم).

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