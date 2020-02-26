تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ستيك بالطماطم والثوم

المقادير

- الستيك : 4 قطع

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- طماطم : 1 حبة (مقطعة شرحات)

- الثوم : فصّان (مقطع شرائح)

- الصويا صوص : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- الماء : ربع كوب

- النشاء : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- خضار مشكلة : حسب الرغبة (مسلوقة على البخار / للتقديم)

- الماء : كوب

الطريقة:

ضعي قطع لحم الستيك في مقلاة غير لاصقة على النار، وتبليها بالفلفل الأسود.

اتركي الستيك على النار حتى يتغير لونها للبني، ويصغر حجمها، واقلبيها على الوجه الآخر.

صبي الصويا الصوص، وعصير الليمون.

وزعي شرائح من الطماطم، والثوم، وصبي كوب من الماء، ثم غطي المقلاة مدة 40 دقيقة.

عند الإستواء أضيفي على الستيك ربع كوب ماء مع ملعقة كبيرة من النشا مخلوطين مع بعضهم البعض.

بهرّي بملعقة صغيرة من الملح، واتركيه حتى يتسبك مدة 10 دقائق.

قدمي الستيك ساخناً مع خضار مسلوقة على البخار.

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