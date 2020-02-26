دراسة تؤكد أن شرب ماء المخلل له فوائد كثيرة للجسم

ماء المخلل من الأطعمة المفضلة لكثير من الناس، ولكن هل فكرت من قبل أن له فوائد صحية، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن ماء المخلل له فوائد لا حصر لها، في هذا التقرير نتعرف على فوائد ماء المخلل، وفقاً لموقع "facty".

فوائد ماء المخلل

يعزز الأداء الرياضى

ماء المخلل مشروب شهير قبل وبعد التمرين بين الرياضيين المحترفين، وكشفت دراسة أجراها المعهد الأمريكى للصحة أنه يعزز الأداء الرياضي وينظم قدرة الجسم على

الحفاظ على درجة حرارته الأساسية.

أثناء ممارسة الرياضة فإن العرق، يُفقد جسمك البوتاسيوم والصوديوم، يحتوي عصير المخلل على ملح لمساعدة أنسجتك على الاحتفاظ بالماء بعد التمرين، كما أنه يحتوي على الخل وكلوريد الكالسيوم، وكلاهما يساعد في امتصاص المعادن.

يعالج تشنجات العضلات

أظهرت دراسة أن شرب عصير المخلل يوقف تقلصات العضلات بنسبة 37٪ أسرع من الماء، وأسرع بنسبة 45٪ من عدم شربه على الإطلاق.

فقدان الوزن

يمكن أن يقلل تناول جرعة يومية من عصير المخلل من وزنك، وكشفت دراسة في العلوم البيولوجية والتكنولوجيا الحيوية والكيمياء الحيوية أن الخل، الذي يعد مكونًا رئيسيًا في عصير المخلل، قد يساعدك في الوصول إلى هدف إنقاص وزنك.

وفقًا للباحثين ، يعمل حمض الأسيتيك (AcOH) الموجود في الخل على تثبيط تراكم دهون الجسم عن طريق التدخل في قدرة الجسم على تحلل وامتصاص السعرات الحرارية من النشا.

يحسن صحة الأمعاء

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الأطعمة المخمرة، مثل الخل في عصير المخلل، هي رائعة للجهاز الهضمي، إنها تشجع على نمو البكتيريا الجيدة وتوازن نباتات الأمعاء، وهى جيدة للذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء.

وجدت بعض الدراسات أيضًا أن عصير المخلل يبطئ إفراغ المعدة، مما يمنح معدتك مزيدًا من الوقت لتحطيم الطعام قبل أن يصل إلى الأمعاء الدقيقة

يحسن أعراض الدورة الشهرية

مثلما يساعد رشفة من عصير المخلل في منع تقلصات العضلات بعد التمرين، فقد يعمل أيضًا على تخفيف تشنجات الحيض قبل وأثناء الدورة الشهرية ويحسن أعراض الدورة الشهرية.

ينظم مستويات السكر في الدم

اكتشف الباحثون مؤخرًا أن الخل يمكن أن يحسن استجابة الجسم للأنسولين، مما يقلل من طفرات السكر في الدم التي قد تكون ضارة.

كشفت دراسة في مجلة أبحاث السكري أنه عندما يشرب مرضى السكري من النوع الثاني كميات صغيرة من الخل قبل الأكل ، تستقر مستويات السكر في الدم لديهم بعد وجبات الطعام.

يهدئ التهاب الحلق

وفقا لبحث في المجلة الأمريكية للطب الوقائي، فإن غرغرة المياه المالحة بشكل منتظم لا يخفف من أعراض البرد فقط، مثل التهاب الحلق، ولكنه يساعد أيضًا في التخلص من نزلات البرد والإنفلونزا.

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