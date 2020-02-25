بوخارست - لايف ستايل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للمقاتلة الرومانية آنا ماريا خلال إحدى حلقات النسخة الرومانية من برنامج الواقع الشهير "Survivor".وفي تفاصيل الحادث، وبعد أن خسرت ماريا في أحد التحديات خلال البرنامج، اقترب منها أحد المشاركين وقال لها: "لقد كان التحدي صعبا"، ما اعتبرته ماريا سخرية واستخفافا قبل أن تتوجه له "بنطحة" قوية على وجهه أسقطته أرضا.وحسب صحيفة Daily Star فإن الشاب نقل للمشفى حيث تبين تعرض أنفه للكسر.
في المقابل، تم استبعاد ماريا من البرنامج بعد ردة فعلها العنيفة وغير المبررة، فدائما ما يمزح المتنافسون مع بعضهم في هذا النوع من البرامج.يذكر أن آنا ماريا البالغة 26 عاما، تحتل المركز الثاني بين المقاتلات الرومانيات في عالم الفنون القتالية MMA، وحققت خلال مسيرتها الاحترافية انتصاران فيما منيت بثلاث هزائم.
وقد يهمك أيضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر آنا ماريا تكسر أنف رجل "سخر" منها بعد خسارتها في التحديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.