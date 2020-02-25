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أم روسية تداعب طفلها من على بُعد أمتار بحيلة عبقرية

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موسكو - لايف ستايل

لجأت امرأة روسية إلى حيلة "جهنمية" لإضفاء البهجة والسعادة على ابنها الذي يلعب أسفل البناية، بينما تجلس هي في غرفتها بالدور الرابع، وفي مدينة بلغورود، غربي روسيا، التقط أحد السكان مقطع فيديو لطفل يلهو على أرجوحة في الشارع، بينما تحركها أمه من شقتها في الدور الرابع من البناية.

وبإمكان المدقق في مقطع الفيديو، رؤية حبل ثبتته السيدة في الأرجوحة، يمتد إلى نافذة حجرتها، ليمكنها من التحكم في حركة طفلها بينما تجلس هي في البيت، ويبلغ طول الحبل عشرات الأمتار، ويمتد فوق قطعة أرض بها مواقف سيارات.

وقال صاحب مقطع الفيديو الغريب: "رأيت ذلك من نافذة منزلي. شخص ما مد حبلا طويلا من نافذة الدور الرابع وربطه في الأرجوحة".

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