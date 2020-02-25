وفاة مبارك بعد أيام من ذكرى تنحيه التاسعة

توفي، اليوم الثلاثاء، الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، عن عمر يناهز 92 عاما بعد أيام من الذكرى التاسعة لتنحيه في 11 فبراير/شباط 2011.



ووفق التلفزيون المصري الرسمي فإن مبارك توفي بمستشفي الجلاء العسكري .

فيما قالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن مبارك أجرى صباح اليوم الثلاثاء جراحة عاجلة في الأمعاء أسفرت عن مضاعفات أودت بحياته.





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وكتب علاء نجل الرئيس المصري الأسبق على تويتر، قائلا: "إنا لله و إنا اليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك. اللهم أعفو عنه و اغفر له وارحمه"

وأصيب الرئيس المصري الأسبق بحالة إعياء الشهر الماضي وخضع لفحوصات طبية دقيقة أظهرت ضرورة خضوعه لجراحة عاجلة.

ونهاية الشهر الماضي، قال علاء، نجل الرئيس المصري الأسبق، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أجرى والدي عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير، والحمد والشكر لله".

وحسني مبارك "92 عاما" مواليد مايو/أيار 1928 حكم البلاد لمدة 3 عقود قبل أن تطيح به احتجاجات شعبية خرجت في الشوارع والميادين 25 يناير/كانون الثاني 2011 ليترك السلطة في 11 فبراير/شباط من العام نفسه.

وشهدت سنوات حكم مبارك الثلاثين "1981- 2011" وما قبلها وما تلاها محطات انتصارات وانكسارات، عبر فيها الرئيس الراحل من حياة عسكرية زاهية حافلة بالإنجازات والتكريم، إلى حياة مدنية دخلها نائبا لرئيس الجمهورية ثم رئيسا.

وتدرج فيها من رؤيته كبطل قومي مساهم في إنقاذ البلاد إلى اعتباره مسؤولا عن أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية أطاحت به من السلطة ومن ثم محاكمته إلى أن تمت تبرئته من أغلبها.