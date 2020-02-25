فوائد النوم المبكر على صحتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد لا يعلم الكثير أهمية النوم المبكر على الصحة، خاصة أن وتيرة الحياة السريعة الآن تجعل الكثير لا يحصل على القدر الكافي من النوم، ويؤكد خبراء النوم ضرورة الحصول على 7 إلى 8 ساعات، لانه عندما يحصل الشخص أقل من 6 إلى 7 ساعات من النوم كل ليلة، يكون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.

من المرجح أن تحدث النوبات القلبية والسكتات الدماغية خلال ساعات الصباح الباكر، والتي قد تكون بسبب الطريقة التي يتفاعل بها النوم مع الأوعية الدموية.

ترتبط قلة النوم بتدهور ضغط الدم والكولسترول، وهي عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، سيكون قلبك أكثر صحة إذا حصلت على نوم بين 7 و9 ساعات كل ليلة.

فوائد النوم المبكر على الصحة

وفقا لتقرير موقع "thegoodbody" تشمل الفوائد الصحية للنوم ما يلى :

2: يقلل من مخاطر الأمراض

صنفت منظمة الصحة العالمية رسميًا أعمال النوبات الليلية باعتبارها مادة مسرطنة محتملة لأنها تتداخل مع إيقاع الساعة البيولوجية لدينا، وذكرت كلية الطب بجامعة هارفارد أن النوم الجيد يقلل من خطر الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

يعتبر النوم أقل من 6 أو 7 ساعات في الليلة يضاعف من خطر الإصابة بالسرطان، وأيضا الزهايمر.

2: الحفاظ على صحة القلب

هناك ميزة أخرى للنوم المبكر في أنها تحافظ على صحة القلب لأنها تخفض ضغط الدم، حيث يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، فيمكن للنوم أن يحسن نوعية حياتك أو حتى ينقذها.

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3: الحفاظ على الوزن

هناك العديد من الأدلة على أن النوم هو المكون الأساسي عندما يتعلق الأمر بإدارة الوزن، حيث يوقف النوم تراكم الدهون، وأوضح العلماء والأطباء على مدى عقود أن النوم غير الكافي يؤثر على إفراز الكورتيزول (هرمون ينظم الشهية) وقدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم.

وهذا يعني أنه في حرمانك من النوم، يزيد من مخاطر زيادة الوزن أو الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ووجدت دراسة حديثة أن عدم الحصول على ما يكفي من النوم يغير السعرات بطريقة تضر بعملية التمثيل الغذائي وتشجع السمنة.

4: يقوي نظام المناعة

تشير الأبحاث الحديثة التي أجريت عام 2017 إلى وجود صلة بين النوم والجهاز المناعي، حيث ثبت أن الأشخاص الذين يعانون من فترة نوم قصيرة وأرق هم أكثر عرضة للإصابة بالضعف في جهاز المناعة، مقارنةً بشخص لديه دورة النوم المثالية من سبع إلى ثماني ساعات.

5: النوم المبكر يقلل من القلق والاكتئاب

يمكن أن يكون النوم مغيرًا للعقل عندما يتعلق الأمر بصحتك العقلية، حتى التغييرات الطفيفة مثل النوم المبكر يمكن أن يكون لها فوائد حقيقية، وهناك الكثير من الأدلة العلمية والطبية التي تثبت أن قلة النوم يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات التوتر، ومشاعر الحزن والغضب والإرهاق الذهني.

كشفت دراسة رئيسية أخرى شملت 10000 شخص يعانون من اضطرابات النوم أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بخمسة أضعاف وأكثر عرضة لعشرين مرة للإصابة باضطراب الهلع.