شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق تساعدك في التخلص من إدمان «المشروبات الغازية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يحذر المختصون من تناول المشروبات الغازية بكثرة لمخاطرها الصحية المتعددة، لا سيما زيادة الوزن، وتضرر الأسنان، وظهور حب الشباب، وتسببها في الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري من النوع الثاني، والتسبب في الأرق.

ويصعب على الكثير التوقف أو الامتناع عن المشروبات الغازية، لذلك اعتمد المختصون 6 طرق للتخلص من إدمان تلك المشروبات، وهي:

1- شرب الماء بكميات كبيرة

عند شرب المياه بكميات كبيرة في حال العطش لن يضطر الشخص لتناول المياه الغازية.

2- مضغ العلكة

يستحسن اللجوء لمضغ العلكة عند الشعور بالحاجة للمياه الغازية، أو ممارسة أي نوع من النشاط كالاستحمام أو المشي.

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3- تجنب الجوع

تناول الوجبات بانتظام، بجانب تناول الوجبات الخفيفة الصحية مثل المكسرات والفواكه الطازجة، يسهم في التقليل من الحاجة لتناول المشروبات الغازية.

4- تناول الحلوى الصحية

تناول البدائل الصحية المحلاة مثل العسل واللبن الذي يحتوي على بعض عناصر التحلية، عند الشعور بالحاجة للمشروبات الغازية كنوع من التحلية أو السكريات.

5- التحكم في الضغط العصبي

تخفيف الضغط العصبي بممارسة الرياضة أو تمارين التنفس، عند الحاجة لاستهلاك السكريات أو المياه الغازية عند الشعور بالضغط العصبي.

6- تناول مشروبات صحية

مثل الشاي الأخضر وشاي الأعشاب والفواكه ومياه جوز الهند أو المياه التي يضاف لها النعناع وشرائح الخيار.