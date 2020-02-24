الخطوط البيضاء في صدور الدجاج.. هل هي ضارة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعتبر الدواجن من أكثر اللحوم تناولا حول العالم، وذلك بسبب توفرها وتنوع طرق طهيها، وكذلك لاعتقاد البعض أنها خيار صحي مقارنة باللحوم الأخرى، كما أنها غنية بالفوائد بسبب احتوائها على نسبة عالية من البروتين، ونسبة قليلة من الدهون.

سبب ظهور الخطوط البيضاء؟

يرتفع عدد سكان العالم يوما بعد يوم، ومعهم يرتفع الإقبال على الدجاج، إذْ بينت الدراسات أن الدواجن في الوقت الحالي تزن ضعف ما كانت تزن بالماضي، فكيف أصبح ذلك؟

إن ارتفاع نسبة الإقبال على الدواجن، دفع مربي الدواجن إلى اللجوء لطرق متعددة لرفع سرعة نموها، ولتكون بحجم أكبر، فمثلا أصبحوا يغذون الدجاج بطريقة مكثفة من خلال حبوب عالية الطاقة، كذلك يعطونها الكثير من المضادات الحيوية وغيرها من الأدوية لجعلها أكثر مقاومة للامراض، وذلك لتجنب موتها أو مرضها.

ولكن في السنوات الاخيرة، بدأت تظهر مشكلة على الدواجن، وهي الخطوط البيضاء، إذْ وجدت الدراسات أن ما نسبته 96% من أصل 285 طيرا تظهر عليه خطوط بيضاء، فنحن في كثير من الأحيان نرى هذه الخطوط على صدور الدجاج، وتكون في بعض الأحيان واضحة جدا، وفي أحيان أخرى خفيفة الظهور.

ماذا يعني ظهور هذه الخطوط البيضاء؟

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إن سبب ظهور هذه الخطوط البيضاء على الدواجن في صدور الدجاج تحديدا، هو ازدياد نسبة الدهون فيها وإنخفاض مستوى البروتين، إذْ بينت الدراسات أنه كلما ازداد احتواء الدواجن على الدهون، كلما ازداد وضوح هذه الخطوط.

كما تكون هذه الدواجن عادة أكبر حجما، وتكون جودتها أقل من ناحية طراوة لحمها؛ فالدواجن التي تظهر عليها الخطوط البيضاء عادة لا تكون طرية، ويعود ذلك بسبب زيادة الهرمونات.

هل لهذه الخطوط تأثير على صحتنا؟

هذه الخطوط مؤشر على طريقة نمو الدواجن، ولا تسبب أية مشاكل صحية للأشخاص، أو مخاوف متعلقة بصحة الغذاء، لكنها تعتبر غير صحية، بسبب إفتقارها إلى الفوائد الغذائية الصحية، كما أنها تحتوي على كمية أقل من الأحماض الدهنية المشبعة، مقارنة بتلك التي لا تظهر عليها هذه الخطوط أو العلامات البيضاء.