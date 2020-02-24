مدافع ليفربول يشعر بالندم بسبب ميسي

يشعر الاسكتلندي، آندي روبرتسون، مدافع ليفربول الإنجليزي، بالندم بسبب الاعتداء الذي قام به على الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، خلال لقاء الفريقين الموسم الماضي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال روبرتسون في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "حين أنظر للأمور التي حدثت في الماضي، لا أشعر بالندم على أي شيء؛ لأنني أشعر بأن كل تجربة مررت بها منحتني خبرة ما صنعت مني الشخص الذي أنا عليه الآن".

وأضاف: "ولكن عند تذكر تلك اللحظة مع ميسي فأنا أشعر بالندم عليها، لا أحب رؤيتها، كنت مستاء للغاية حين رأيت المشهد لاحقا".

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وخلال مباراة ليفربول والبارسا على ملعب "أنفيلد"، قام ثنائي "الريدز"، البرازيلي فابينيو وروبرتسون بعرقلة ميسي بشكل قوي للغاية، قبل أن يكمل عليه اللاعب الاسكتلندي بالضغط على رأسه بيده ليطلب ميسي من الحكم إشهار بطاقة صفراء في وجه اللاعب.

وعن سر عصبيته في تلك المواجهة التاريخية، قال روبرتسون: "كان لدينا اتجاه في هذا اليوم، وهو أنه لن يقف أمامنا أي شيء من أجل التأهل للنهائي".

وشدد روبرستون على احترامه الشديد للبارسا، مؤكدا: "لكن دخلنا لهذه المباراة ونحن متأخرون ذهابا 0-3، كنا بحاجة لمعجزة، شيء خاص جداً، وعلى أقل تقدير كان يجب إيقاف أفضل لاعب في العالم وهو ميسي، الذي يكون عادة في أعلى مستوياته".

وأتم: "أنا نادم على هذا المشهد، هذا لم يكن أنا، تلك ليست شخصيتي، لكن هناك أشياء عديدة حدثت في تلك الليلة لا يمكن تذكرها".

يذكر أن ليفربول قد نجح في تحويل خسارته 0-3 ضد البارسا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بفوز 4-0 ليتأهل للنهائي، ويتوج باللقب عقب انتصاره 2-0 على توتنهام.