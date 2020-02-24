تعرف علي أهم وأبرز فوائد القهوة الخضراء

اهم فوائد القهوة الخضراء عبر موقع محتوى, القهوة الخضراء يوجد فيها الكثير من الفوائد للجسم والبشرة وكذلك يتم استخدامها في تقليل الوزن عند وجود سمنة زائدة حيث يتم استخدامها في نظام الرجيم لأنها تساعد على إنقاص 12 كيلو من الوزن كل شهر بالإضافة إلى انه يعمل على تغذية البشرة والقضاء على التجاعيد لأنه يوجد فيه مضادات الأكسدة ويحتوي أيضا على ماده البلازما التي تساعد على التخلص من عيوب البشرة بشكل كبير.

ما هي القهوة الخضراء

البن الأخضر يكون من ضمن حبوب البن المعروفة حيث يتم استخراجها من شجرة البن ولا يتم تحميص الحبوب لأنها توجد فيها مادة الكولاجين التي تعمل على تقوية جهاز المناعة والمحافظة على صحة الجسم وكذلك الوقاية من بعض الأمراض مثل تصلب الشرايين وأمراض القلب بالإضافة إلى أنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على التخلص من الدهون المتجمعة في البطن والفخذين.

فوائد البن الأخضر للجسم

القهوة الخضراء تفيد الجسم بشكل كبير لأنها تعمل على الوقاية من مرض السكري وكذلك عند وجود ارتفاع في ضغط الدم ولكن قبل استخدامه القهوة الخضراء لهؤلاء الأشخاص إلا بعد استشارة الطبيب المختص.

تعمل القهوة الخضراء على تعديل هرمون الأنسولين الذي يعمل على انتظام نسبة السكر الموجود في الدم.

يحتوي البن الأخضر على مادة الكلورجينيك حيث تعمل على انتظام ضغط الدم الذي يوجد في الجسم بالإضافة إلى انه يوجد فيه العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد في المحافظة على الشرايين والخلايا وكذلك الأوعية الدموية.

تعتبر مادة الكلوروجينيك التي توجد في اللبن الأخضر تعمل في المحافظة والوقاية من الأمراض البكتيرية.

تساعد على تقوية الذاكرة بالاضافة الى انها تعمل على التركيز بشكل كبير خاصة أنها تفيد الأشخاص المراهقين عند المذاكرة وعند أداء العمل وتفيد أيضا الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.

فوائد القهوة الأخضر للبشرة

يوجد فيه الأحماض الامينية التي تعمل على تغذية البشرة بالاضافه إلى وجود مضادات للأكسدة والتي تساعد على جعل الجلد مرن ويساعد في القضاء على التجاعيد وكذلك يحتوي على مادة البلازما التي تعمل على التخلص من عيوب البشرة ويجعلها نضرة طوال الوقت.

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فوائد القهوة الخضراء للتخسيس

تستخدم القهوة الخضراء في تقليل الإحساس بالجوع وتساعد أيضا على سد الشهية.

تعمل على انخفاض ارتفاع ضغط الدم الموجود في الجسم.

تساعد القهوة الخضراء على تقليل نسبة السكر في الدم عن طريق إفراز مادة الجلوكوز التي توجد في الكبد.

يعد الكافيين يعمل على زيادة حرق الدهون الموجودة في الجسم بالإضافة إلى انه يعمل على تحسين التمثيل الغذائي ويزيد معدل الأيض في الجسم.

اضرار القهوة الخضراء

تتسبب في الإحساس بالقلق والتوتر بالإضافة إلى أنه يمكن حدوث انخفاض بشكل مفاجئ في ضغط الدم.

تعمل مادة الكلورجينيك على زيادة نبضات القلب أثناء التخسيس.

ماده الكافيين التي توجد في القهوة يمكن أن تتسبب في الإحساس بالقلق لهذا يفضل شراء القهوة الخضراء الخالية من الكافيين.

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