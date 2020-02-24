تعرفي على طريقة إعداد وتحضير المهلبية باللبن والتفاح

المقادير

500 x كيلو لبن كامل الدسم

3 x معلقة كبيرة نشا

3 x عدد تفاحة (حمراء)

2 x كوب ماء

¾ x كوب سكر

½ x معلقة صغيرة قرفة

¼ x كوب سكر

الطريقة:

نقوم بوضع الحليب والسكر معا على نار متوسطة.

نقوم بخلط النشا مع ربع كوب ماء بارد.

عندما يقترب الحليب من الغليان نضيف خليط النشا ونقلب سريعا بواسطة معلقة خشبية.

عندما يغلظ القوام يرفع من على النار و يصب في أكواب تقديم، بحيث نملأ نصف الكوب فقط ويترك ليبرد ثم نحفظه في الثلاجة.

يقشر التفاح ويقطع مكعبات صغيرة.

نقوم بوضع كوب ونصف ماء مع السكر والقرفة ونقلبهم جيدا ونرفعهم على النار ونضيف اليهم التفاح ونتركهم مع التقليب المستمر حتى ينضج التفاح.

تحل النشا في نصف كوب الماء الآخر ونضيفه الى خليط التاح بعد ما نتأكد من تماما النضج.

نقلب بمعلقة خشبية حتى يغلظ قوام التفاح، ونتركه يبرد قليلا ثم نصبه فوق مهلبية الحليب ونحفظه في الثلاجة حوالي ساعة الى ساعتين قل التقديم، ويقدم بارد.

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