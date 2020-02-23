دراسة تؤكد أن تناول خضراوات معينة قد تسبب مشاكل صحية

إن اتباع نظام غذائي غني بالخضروات يعد من الحيل الهامة للحفاظ علي الصحة العامة، وتقليل فرص الإصابة بالسرطان وتقلل الإصابة بأمراض القلب، وخلال هذا التقرير سنتعرف أن الإفراط في تناول الخضروات يمكن أن يكون خطيرًا في حالة أنك تعاني من مشاكل صحية، للتعرف أكثر عن هذا الأمر عليك قرأه التقرير التالي وفقا لموقع " thehealthy".

أكد التقرير أن الإسراف في تناول الطماطم تزيد من فرص الإصابة بحموضة المعدة، ولذا علي الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي الابتعاد عن تناول الطماطم لمدة طويلة حتي ترتاح المعدة، وتقليل فرص الإصابة بمشاكل الجهاز الهضمي.

وأشارالتقرير، أن بعض الأشخاص الذين يعانون من النزيف المستمر، ويتناولون أدوية للتخلص من هذا الدم، يتعرضون بشكل دائم لنقص في فيتامين ك، ولذا عليك تناول الخضروات الغنية بهذا الفيتامين المهم لنسب الدم، ويمكنك تناول اللفت والسبانخ.

وأضاف التقرير، أنه علي الأشخاص الذين لديهم تاريخ وراثي في الإصابة بحصوات الكلى، عليهم التقليل من تناول بعض الأطعمة كالسبانخ والبنجرأي الأطعمة الغنية بالأكسالات الكالسيوم.

كما أوضح التقرير، أن الأشخاص الذين يعانون من مرض النقرس عليهم التقليل من تناول الغنية بحمض اليوريك، وأيضا الأشخاص المصابون بالحساسية من بعض الأطعمة عليهم تجنبها، ومنها الخرشوف والأفوكادو، والفجل، فهناك نسبة كبيرة من الأشخاص يعانون من حساسية هذه الأطعمة ولذا عليهم تجنب تناولها.

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وأكد التقرير، أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب في الجهاز الهضمي كالتهاب القولون أو مشاكل في المعدة فعليك التقليل من تناول القرنبيط والبروكلي، وأضاف التقرير أن الأشخاص المصابون بكسل أوقصور الغدة الدرقية عليهم التقليل من تناول اللفت لأنه يحتوي علي العديد من العناصر التي تتسبب في تورم الغدة الدرقية وتعرضها للعديد من المشاكل.

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