- 1/2
- 2/2
وكالة الأنباء الفرنسية AFPالسبت 2020/2/22 05:07 م بتوقيت أبوظبي
طفل مريض بالسرطان
يعاني مرضى السرطان في المكسيك من أزمة نفاد الأدوية التي بدأت عام 2018، وتكررت في 2019، قبل أن يتمّ إغلاق 7 من أصل 17 مصنعا لدى أكبر منتج وموزع لعقار "ميثوتريكسات" الذي يعدّ عنصراً رئيسياً في علاجات السرطان.
وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة المكسيكية إلى إصابة 7 آلاف قاصر بالسرطان كلّ عام، وفي حال حصولهم على العلاج الكامل والسريع فإن معدّل النجاة قد يتجاوز نسبة 57.5% من الحالات.
وقطعت مجموعة من أهالي الأطفال المرضى في 22 يناير/كانون الثاني، الطريق المؤدي إلى مطار مكسيكو، ما اضطر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى التطرّق للموضوع لكن من دون تقديم أي حلول، ووعد الرئيس بأن "الدواء لن ينفد أبدا"، دون أن يعطي أي تفاصيل أخرى.
وترجع الحكومة النقص في الدواء، بشكل جزئي، إلى التخلي عن نظام التوريد الحكومي القديم الذي عانى من الفساد، وأكد الرئيس: "هذه الشركات وهؤلاء الأفراد سرقوا البلاد لفترة طويلة".
وخلال الأيام الأخيرة، نُظّمت مظاهرات جمعت بعض الأسر لكنها لم تلقَ أي ردّ على مطالبها.
ويعدّ نقص الدواء، بالنسبة إلى كريسانتو فلوريس، والد الطفلة كريستال (3 سنوات ونصف السنة)، خياراً لا يمكن تصوّره، ورغم حاله المتواضعة، اضطر للانتقال إلى مكسيكو لتتمكّن طفلته من الحصول على العلاج.
كانت هذه تفاصيل خبر نقص الدواء يهدد الأطفال المرضى بالسرطان في المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.