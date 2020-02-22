أسباب الإمساك عند الأطفال.. الحل في العلاجات الطبيعية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد الإمساك من المشكلات الصحية الشائعة عند الأطفال، والتي تتسبب في الكثير من الألم والمغص، وتتطلب تدخلا علاجا يخلصهم من تلك الآلام المزعجة.

في السطور التالية سنتعرف على الأسباب الصحية للإصابة بالإمساك وكيفية العلاج بشكل سليم سواء العلاج الدوائي أو الطرق الطبيعية لحالات الإمساك عند الأطفال.





أسباب الإمساك عند الأطفال:

التغير في النظام الغذائي للطفل وعدم تناوله الفواكه والخضراوات التي تحتوي على الألياف يؤثر بالسلب على صحة الجهاز الهضمي للطفل، ما يصيبه بالإمساك.

ذهاب الطفل إلى المرحاض على فترات متباعدة خلال اليوم يؤدي إلى الصعوبة في التبرز، ما يصيب الطفل بالإمساك.

تناول الكثير من منتجات الألبان والإصابة بحساسية الحليب يعرض الطفل إلى الإصابة بالإمساك.

قد يصاب الطفل بالإمساك نتيجة وجود مشكلة صحية في فتحة الشرج أو المستقيم.

وجود مشكلة فى التمثيل الغذائي أو التعرض إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي.

عدم تناول السوائل بالكميات المناسبة خلال اليوم.

وجود تغيير في الروتين اليومي للنوم والاستيقاظ يؤثر بشكل سلبي على الجهاز الهضمي للطفل، ما يصيبه بالإمساك.





علاج الإمساك عند الأطفال:

العلاج الدوائي:

عند التوجه إلى الطبيب لعلاج مشكلة الإمساك يتم وصف الدواء، والذي يشمل الملين للمعدة الذي يساعد على تليين الأمعاء ويساعد على التبرز والتخلص من الإمساك.

من الممكن أن يتم إعطاء الطفل حقنة شرجية، تساعد على التخلص من الانسداد في فتحة الشرج والذي ينتج عنه الإمساك.

قد يصف الطبيب مكملات الألياف التي تساعد على عمل الجهاز الهضمي بشكل أفضل مما يساعد في علاج الإمساك.

العلاج الطبيعي للإمساك: