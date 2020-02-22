أسباب الإمساك عند الأطفال.. الحل في العلاجات الطبيعية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يعد الإمساك من المشكلات الصحية الشائعة عند الأطفال، والتي تتسبب في الكثير من الألم والمغص، وتتطلب تدخلا علاجا يخلصهم من تلك الآلام المزعجة.
في السطور التالية سنتعرف على الأسباب الصحية للإصابة بالإمساك وكيفية العلاج بشكل سليم سواء العلاج الدوائي أو الطرق الطبيعية لحالات الإمساك عند الأطفال.
أسباب الإمساك عند الأطفال:
- التغير في النظام الغذائي للطفل وعدم تناوله الفواكه والخضراوات التي تحتوي على الألياف يؤثر بالسلب على صحة الجهاز الهضمي للطفل، ما يصيبه بالإمساك.
- ذهاب الطفل إلى المرحاض على فترات متباعدة خلال اليوم يؤدي إلى الصعوبة في التبرز، ما يصيب الطفل بالإمساك.
- تناول الكثير من منتجات الألبان والإصابة بحساسية الحليب يعرض الطفل إلى الإصابة بالإمساك.
- قد يصاب الطفل بالإمساك نتيجة وجود مشكلة صحية في فتحة الشرج أو المستقيم.
- وجود مشكلة فى التمثيل الغذائي أو التعرض إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي.
- عدم تناول السوائل بالكميات المناسبة خلال اليوم.
- وجود تغيير في الروتين اليومي للنوم والاستيقاظ يؤثر بشكل سلبي على الجهاز الهضمي للطفل، ما يصيبه بالإمساك.
علاج الإمساك عند الأطفال:
العلاج الدوائي:
- عند التوجه إلى الطبيب لعلاج مشكلة الإمساك يتم وصف الدواء، والذي يشمل الملين للمعدة الذي يساعد على تليين الأمعاء ويساعد على التبرز والتخلص من الإمساك.
- من الممكن أن يتم إعطاء الطفل حقنة شرجية، تساعد على التخلص من الانسداد في فتحة الشرج والذي ينتج عنه الإمساك.
- قد يصف الطبيب مكملات الألياف التي تساعد على عمل الجهاز الهضمي بشكل أفضل مما يساعد في علاج الإمساك.
العلاج الطبيعي للإمساك:
- يجب الحرص على تقديم الفواكه والخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف إلى الأطفال.
- شرب الكثير من السوائل مثل الماء وأنواع العصائر التي تحتوي على الفركتوز، والتي تتسبب في التخلص من الإمساك وتليين الأمعاء.
- يجب تدريب الطفل على الدخول إلى المرحاض، خاصة بعد تناول الطعام وقبل النوم.
- تدليك بطن الطفل يساعد على استرخاء العضلات، ما يؤدي إلى تنشيط عمل الأمعاء وهذا له دور في التخلص من الإمساك.
- الحمام الدافئ من طرق العلاج الطبيعية للإمساك، حيث إنه يساعد على استرخاء عضلات البطن، ما يقلل من الشعور بالألم والتخلص من الإمساك.
- عند إصابة الأطفال الرضع بالإمساك، خاصة الذين يتناولون حليبا صناعيا، يجب الحرص على تغيير نوع الحليب، حيث إنه في الكثير من الأحيان يكون هو المسبب لحالة الإمساك للطفل الرضيع.
- تناول ملعقة من العسل صباحا أو إضافتها إلى كوب من الماء الدافئ له القدرة على الوقاية من حدوث الإمساك.
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