الصين تدعو المتعافين من كورونا إلى التبرع بـ"البلازما" لاستخدامها كعلاج

طلبت السلطات الصحية في الصين اليوم الاثنين من الأشخاص الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد التبرع بدمهم بهدف استخراج البلازما منه لاستخدامها في علاج مرضى لا يزالون في حال خطرة.

وتسابق مختبرات الأدوية الوقت لتطوير علاج ولقاح للفيروس الذي أصاب أكثر من 70500 وأودى بأكثر من 1770 شخصاً في الصين.

ويحتوي بلازما المصابين السابقين بفيروس كوفيد-19 على أجسام مضادة يمكن استخدامها لخفض عدد الفيروسات في أجسام من هم في حال خطيرة، وفق ما اكد مسؤول في اللجنة الصحية الوطنية في مؤتمر صحافي.

وأعلن غيو يانهونغ "أطلب ممن تعافوا ان يتبرعوا بالبلازما. عبر قيامهم بذلك، يعيدون الأمل لمن هم في حال خطرة".

وأشارت سون يانرونغ من المركز البيولوجي في وزارة العلوم والتكنولوجيا إلى أنه تم نقل البلازما إلى 11 مريضاً في ووهان، بؤرة المرض، الأسبوع الماضي.

وأضافت: "عاد أحدهم إلى بيته، وآخر بات قادراً على النهوض والسير، والآخرون على طريق الشفاء".

وتأتي هذه الدعوة غداة إعلان مختبر رسمي حصوله على نتائج إيجابية لاختبارات سريرية أجريت في هذا الإطار في مستشفى في ووهان.

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وأكدت مجموعة "تشاينا بايوتيك" في منشور على شبكة "وي تشات" للتواصل الاجتماعي أن مرضى خضعوا لعمليات نقل بلازما "تحسنت حالهم خلال 24 ساعة".

وأوضحت سون "أظهرت تجارب سريرية أن نقل البلازما (من المرضى المتعافين) غير خطير وفعال".

وذكر المسؤول في مستشفى بكين الجامعي وانغ كيكيانغ أن المتبرعين بالبلازما سيخضعون لفحص مسبق للتأكد أنه من غير الممكن أن ينقلوا الفيروس.

وأضافت: "نستخرج البلازما فقط"، موضحةً أن "المكونات الأخرى للدم، بينها الكريات الحمر والصفائح الدموية، ستعاد إلى المتبرعين".

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