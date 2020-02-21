كورونا ينشر الذعر في إيطاليا.. تعطيل المدارس والأنشطة الرياضية

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العين الإخباريةالسبت 2020/2/22 12:21 ص بتوقيت أبوظبي
فيروس كورونا ينشر الذعر في إيطاليا
سادت حالة من الذعر في شمال إيطاليا بسبب تفاقم تفشي فيروس كورونا، الجمعة، إذ أعلن المسؤولون 14 حالة إصابة مؤكدة في منطقة لومبارديا الثرية، بينما تم تسجيل حالتين في منطقة فينيتو المجاورة.
وأعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا تعطيل المدارس والمكاتب والأنشطة الرياضية في المناطق، التي ينتشر فيها فيروس كورونا بالبلاد.
وبعد ساعات من الكشف عن إصابة 6 أشخاص بالفيروس وهي أول حالات انتقال للفيروس محليا في إيطاليا، قال مسؤولون إن 8 آخرين ثبتت إصابتهم بينهم 5 من العاملين في قطاع الصحة.
وكانت وكالة الأنباء الإيطالية قالت إن حالتين شٌخصت إصابتهما بالفيروس في فينيتو لكن لم يتضح ما إذا كانت هناك صلة بين الحالات.
وأعلن بيان من السلطات الإيطالية لمنطقة لومبارديا الإيطالية، الجمعة، أن الفحوصات أظهرت إصابة مواطن إيطالي بفيروس كورونا المستجد، عمره 38 عاما وأنه نُقل إلى مستشفى بمدينة كودنيو ولا يزال خاضعا لمزيد من الفحوص الطبية.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجى دي مايو، اعتزام بلاده إجلاء 35 مواطنًا إيطاليًا من على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" المفروض عليها حجر صحى بمياه اليابان؛ جراء المخاوف من انتشار فيروس "كورونا".
وقال دي مايو "إن من المخطط أن تقلع طائرة لجلب رعايانا"، وذلك دون إتاحة المزيد من التفاصيل بشأن الرحلة الجوية، مؤكدًا أن بلاده لا تتخلى أبدا عن رعاياها، مقدمًا شكره لجميع من يدعمون المواطنين الإيطاليين.
وتخضع السفينة للحجر الصحى فى ميناء "يوكوهاما" الياباني، وبلغ عدد الركاب وأفراد الطاقم المصابين بالفيروس على متنها حتى الآن 355 شخصًا.
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