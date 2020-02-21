دراسة تؤكد أن سمنة المراهقين والأطفال وعلاقتها بالتنمر

المجتمع يجلد المصابين بالسمنة المفرطة خاصة إذا كانوا في سن المراهقة، فالأطفال في المدارس يتعرضون للتنمر من أصدقائهم إذا كانوا مصابون بالسمنة وكذلك في الجامعات يحدث ذلك مما يؤثر نفسيا عليهم.

هذا ما اكده الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، من خلال التقرير التالي ويوضح طرق التغلب على سمنة الاطفال والمراهقين.

واوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ "اليوم السابع" إن المرضى في عمر الجامعة والمدارس هم أكثر فئة تتعرض للظلم من المجتمع فنجدهم لا يستطيعون الحياة بشكل جيد او الاستمتاع بعمرهم او ارتداء ما يحلو لهم من ملابس، وكذلك لا يستطيعون الحركة واللعب مع اصدقائهم مما يجعلهم ينعزلون عن المجتمع.

واشار الي ان الأهل في الوقت الراهن أكثر دراية بمشاكل ابنائهم من الماضي، حيث كان الأهل يشاركون في تعرض أبنائهم للتنمر أما الأن الأهل يكون لديهم مشكلة نفسية كبيرة من إصابة ابنائهم بالسمنة، ويبذلون قصارى جهدهم حتى يخلصونهم منها.

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