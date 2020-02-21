إحدى ركاب "دايموند برنسيس".. "كورونا" يضرب إسرائيل بأول إصابة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، أن الاختبارات التي أجريت لامرأة إسرائيلية، كانت من على متن السفينة "دايموند برنسيس" التي خضعت لحجر صحي بالقرب من طوكيو في اليابان، أكدت إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان: "في إطار الاختبارات التي أجريت بالمعمل المركزي بوزارة الصحة تبين إصابة واحدة من الركاب العائدين من على متن السفينة في اليابان بفيروس كورونا".

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وأضاف البيان: "يواصل المعمل التحقق من النتيجة، نتائج فحص بقية الركاب العائدين كانت سلبية اليوم، المريضة قيد الحجر الصحي وتحت المتابعة والعدوى لم تحدث في إسرائيل".

وذكرت سلطات إقليم هوبي بوسط الصين، الجمعة، أنها عدد حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بفيروس كورونا ارتفع الخميس إلى 631، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة وصل إلى 62662، بعد أن ضمت إصابات في السجون.

وبلغ عدد الوفيات 2144 حتى نهاية الخميس بزيادة 115 حالة عن اليوم السابق.



