التمارين الرياضية .. سلاح الرشاقة الأول في حياة هؤلاء العارضات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مخطئ من يتصور أن طريق العارضات الشهيرات للوصول إلى ما هنّ عليه من رشاقة وحيوية في أجسامهنّ كان طريقا سهلا، بل على العكس، تبذل هؤلاء النجمات مجهودا إضافيا في سبيل الحصول على قوام ممشوق يبرز جمالهنّ وأنوثتهنّ.

وهناك بعض العارضات اللاتي تحرصن على مشاركة متابعيهنّ أنظمة حياتهنّ الخاصة بالتمرينات الرياضية التي يتبعونها عبر حساباتهن على موقع انستغرام، كي يثبتن مدى الجهد الذي يبذلنه، ومعاناتهنّ من أجل الوصول لمبتغاهنّ في الأخير.

ونستعرض في القائمة التالية أبرز العارضات اللاتي يداومن على الرياضة باستمرار:

العارضة أليساندرا أمبروزيو

كشفت من قبل عن أنها تفضل الركض على السلالم أو تمارين تحسين شكل المؤخرة باستخدام الأثقال، وإشارتها كذلك إلى أنها ملتزمة بصورة منتظمة تماما على ممارسة تمارين حبال تراكس TRX في الوقت نفسه.

العارضة كارلي كلوس

تحب التجول في المدينة على متن دراجتها الهوائية، كما تحب الذهاب لصالات الألعاب الرياضية، لاسيما مركز modelFIT المتخصص في دروس اللياقة البدنية وبرامج التغذية بمدينة نيويورك، حيث تداوم على الذهاب إلى هناك، وتحقق فوائد جمة على صعيد رشاقتها ولياقتها.

العارضة بار رافائيلي

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تتميز بقوامها المثير، الذي تداوم على الحفاظ عليه من خلال مواظبتها على تمارين حبال تراكس TRX التي تقوي عضلات جسمها بشكل كبير.

العارضة أدريانا ليما

تعتبر واحدة من أبرز عارضات فيكتوريا سيكريت، وتتعاون مع المدرب الشهير، مايكل أولاجيد جونيور، الذي يوليها اهتماما خاصا، ويجعلها تداوم على مزيج بين تمريني الملاكمة ونط الحبل، وهما التمرينان اللذان كانا لهما مفعول السحر معها، وهو ما يتضح جليا في القوام المميز الذي يجعل ليما واحدة من أبرز العارضات العاملات في مجال الملابس النسائية الداخلية حول العالم.

العارضة هيلاري رودا

تداوم هي الأخرى على ممارسة نوعية التمارين التي تعزز لياقتها البدنية باستمرار، وتتعاون بهذا الخصوص مع المدرب، تراسي أندرسون، وتصر في كل مرة تمارس فيها تمارينها أن تكون بكل قوة لضمان نتائج أفضل.

العارضة دوتزين كرويس

تحافظ على رشاقتها بفضل ممارستها تمارين الباليه التقليدية، إلى جانب تمارين الإطالة والتقوية، وهو ما تداوم عليه منذ صغر سنها.