52 إصابة جديدة بـ"كورونا" في كوريا الجنوبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت كوريا الجنوبية إصابة 52 حالة إضافية بفيروس كورونا الجديد، الجمعة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس داخل البلاد إلى 156 حالة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات بكورونا داخل البلاد ارتفع 3 مرات تقريبًا في 3 أيام فقط.

وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان، إنه تم الإبلاغ عن 3 حالات في سول، وإن من بين الحالات الـ 52 الجديدة، هناك 41 حالة في منطقة دايجو، على بعد 300 كيلومتر جنوب شرق سول، ومقاطعة شمال جيونجسانج المجاورة.

وأعلنت السلطات الصحية في الصين وفاة 118 شخصا من بين المصابين بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) بحلول نهاية الخميس 20 فبراير/ شباط ما رفع إجمالي حالات الوفاة في المقاطعة إلى 2236 شخصا.

وأضافت أنه تم تسجيل 889 حالة إضافية مؤكدة بالفيروس القاتل ما رفع عدد المصابين إلى 75 ألفا و465 شخصا حتى نهاية، الخميس.