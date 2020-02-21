تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك هش بالجبن الكريمي

القاهرة - لايف استايل المقادير

- الزبدة : 200 غم (2 إصبع / طرية)

- جبن كريمي : علبة (طري بحرارة الغرفة)

- سكر : كوب ونصف

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- البيض : 4 حبات

- طحين : كوبان ونصف (منخل)

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

- حليب : ربع كوب (سائل) الطريقة: سخني الفرن على حرارة 180 درجة.

بطني قالب الكيك بالزبدة ورشة طحين.

اخفقي الزبدة والسكر حتى يصبح الخليط هشاً وكريمياً.

أضيفي البيض والفانيلا واخلطي.

أضيفي الجبن الكريمي واخفقي لمدة 5 دقائق حتى تتجانس المكونات ويصبح الخليط ناعماً.

اخلطي الطحين مع البيكنج باودر والملح.

أضيفي مزيج الطحين لمزيج البيض والزبدة والجبن الكريمي والسكر بالتناوب مع الحليب واخفقي حتى تتجانس المكونات.

صبي المزيج في القالب المجهز وأدخليه الفرن لمدة 50 دقيقة أو حتى ينضج الكيك.

ازيلي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد لمدة 10 دقائق ثم ضعيه في طبق التقديم.

قدميه بارداً أو دافئاً مع رشة سكر بودرة أو المربى أو الفواكة الطازجة حسب الرغبة. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير البيتيفور بالزبدة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا الخفيف

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