كوكتيل من افضل الاطعمة للتخلص من دهون البطن

إذا كان هناك من أمر مزعج فيما يتعلق بمسألة فقدان الوزن، فإنه دهون البطون العنيدة التي تمثل تحدياً رئيسياً في عملية التنحيف، ما يستدعي محاربتها بتمارين رياضية خاصة بمنطقة البطن وأنواع من شاي الأعشاب. قد يفوتك في بعض الأحيان اللجوء إلى الوصفات الطبيعية للحصول على قوام رشيق، هذه الوصفة ستنبهك بألا تغفلي هذا الحل... وصفة كناية عن كوكتيل يجمع أفضل الأطعمة للتخسيس، ويحافظ في الوقت ذاته على صحة الجسم.

الخوخ المجفف:



الخوخ المجفف قليل السعرات الحرارية، مذاقه سكري حلو ويمد الجسم بالطاقة لغناه بالكربوهيدرات الخالية من الدهون. ومع نسبة السكر المنخفضة التي يتميز بها، فإنه من الفاكهة التي ينصح بها الاختصاصيون لتضمينها في الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن، كما أن الخوخ المجفف غني بالألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، الأمر الذي يسمح بتنظيم العبور المعوي ويعطي الشعور بالشبع، ما يجنب تناول الطعام الخفيف بين الوجبات الرئيسية.

رقائق الشوفان:

تعتبر رقائق الشوفان بلا شك بطل الألياف غير القابلة للذوبان، فكل مائة غرام من رقائق الشوفان تحتوي على 8.4 غرام، وبالتالي تعمل على تحسين العبور المعوي وتعطي الشعور بالشبع. تحتوي رقائق الشوفان أيضاً على بيتا- جلوكان، وهو من الألياف التي تحارب الكولسترول وتحد من إنتاج الأنسولين وامتصاص المواد الكربوهيدراتية في الأمعاء. وبناء عليه، فإن الشوفان الخيار الأول لطعام وجبة الفطور.

بذور الكتان:

بذور الكتان مغذية فائقة القوة بسبب 3 مركبات تحتويها، الأوميغا 3، الألياف والمغذيات الدقيقة (الفيتامينات والعناصر المعدنية). الأوميغا 3 يزيل الدهون ويساعد على تنظيم مستوى الكولسترول في الدم وضغط الدم الشرياني. أما الألياف القابلة للذوبان التي تحتويها بذور الكتان تساعد على التخلص من الدهون الزائدة، على تنظيم العبور المعوي وتنظيم مؤشر السكر في الدم، بالإضافة إلى أنها تكبح الجوع.

أيضاً، محتوى بذور الكتان من مضادات الأكسدة، الفيتامينات والعناصر المعدنية يساعد على محاربة أكسدة الخلايا، ما يقلل ظهور السيلوليت.

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الكاكاو:

لطالما أشيع عن الكاكاو بأنه يزيد معدل الكولسترول السيء. اطمئني! هذا كلام خاطىء تماماً! فقد ثبت أن الكاكاو يحتوي على مضادات الأكسدة التي تزيد مستوى الكولسترول الجيد وتقلل في الوقت ذاته من الكولسترول السيء "إل دي إل" LDL. علاوة على ذلك، مضادات الأكسدة هذه والتي منها الكاتيكين والفلافونويدات تحارب شيخوخة الخلايا في الجسم. يحتوي الكاكاو أيضاً على الفلافونويدات والنحاس التي لها تأثير مضاد للالتهابات، تحارب الروماتيزم والتهاب المفاصل وحتى التهاب الشعب الهوائية.

هذا ليس كل شيء، إذ إن عمله كمضاد للأكسدة والممزوج بمحتواه من الكالسيوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم والفيتامين بي B يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم الشرياني.

الكفير:

الكفير هو مشروب يتم الحصول عليه من تخمير بذور الكفير في الحليب أو في عصير الفاكهة. وللكفير تأثير يساعد على استعادة البيئة النباتية في الأمعاء وتحسين العبور المعوي وعلاج قرحة المعدة. علاوة على ذلك، يحتوي الكفير على فيتامين بي B، حمض الفوليك والبروتينات الأساسية، يقوي نظام المناعة ويعالج الأمراض المرتبطة بالكولسترول.

لتطبيق هذه الوصفة أنت بحاجة إلى ما يلي:

• 6 حبات من الخوخ المجفف.

• ملعقتين كبيرتين من رقائق الشوفان.

• ملعقة كبيرة من بذور الكتان.

• ملعقة كبيرة من الكاكاو.

• 300 مل من فاكهة الكفير.

• ماء.

طريقة التحضير:

انقعي الخوخ المجفف في 100 مل من الماء المغلي لمدة 10 دقائق، إلى أن يصبح منتفخاً.

في وعاء مناسب، امزجي رقائق الشوفان مع بذور الكتان، الكاكاو والكفير.

قطعي الخوخ إلى قطع صغيرة وأضيفيها إلى المزيج.

اتركي جميع المكونات تنقع طوال الليل، ثم اشربي هذا المشروب صباحاً على معدة فارغة.

بعد شهر من استهلاك هذا المشروب بانتظام، سوف تلاحظين انخفاضاً في وزنكِ وأن خصرك أصبح أنحف لتصبح بذلك دهون البطن لديك مجرد ذكرى سيئة.

تحذيرات مهمة:



• يحظر استخدام هذه الوصفة في حالة انسداد الأمعاء أو من قبل الأشخاص الذين يعانون من انسداد الأمعاء، لأن بذور الكتان قد تنفذ من خلال الفراغات الصغيرة وتسبب الالتهابات.

• كما لا ينصح بتناول هذه الوصفة في حالات الأمراض المرتبطة بالغدة الدرقية.

• لا يجب تناول هذه الوصفة التي تحتوي كفير قبل أو بعد ساعتين من تناول الدواء.