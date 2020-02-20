تعرف علي ما يفعله هرمون الاستروجين في الجسم

هرمون الاستروجين أو ما يسمى بهرمون الانوثة هو الهرمون الأساسي في جسم المرأة بخلاف بعض الهرمونات الأخرى فهو المسئول على أنوثة المرأة والانجاب، يتم انتاج الهرمون من المبيضين بشكل أساسى وله دور كبير في التغيرات الجسدية.

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هرمون الاستروجين له وظائف عديدة في جسم المرأة وهى:

وظائف هرمون الاستروجين في جسم المرأة

1:لهرمون الاستروجين دور كبير في تحفيز نمو البويضات كما انه يحفز نمو المهبل وزيادة سمك جدرا المهبل ويساعد على زيادة الحموضة المهبلية التي تعمل على مقاومة البكتيريا والعدوى

2:يعمل هرمون الاستروجين على نمو الجدار العضلى السميك في قناتى فالوب.

3:هرمون الاستروجين يحافظ على صحة الرحم ويحميها من التقلصات ويحفز العضلات ، كما انه يعمل على تنظيم تدفق افرازات الرحم.

4:يساعد هرمون الاستروجين على عملية الاخصاب

5: يعمل على نمو الثديين بشكل طبيعى أثناء فترة المراهقة.

6:يعزز الرغبة الجنسية عند النساء.

7:يحافظ على صحة الجلد ويعمل على نضارة وجمال البشرة.

8:أثبتت بعض الدراسات أن هرمون الاستروجين يعمل على تحسين صحة العضلات والمفاصل.

Advertisements

9:يحافظ على صحة القلب والشرايين والأوعية الدموية ويحميه من الجلطات.

وهناك بعض الاكلات التي تساعد على تعزيز هرمون الاستروجين عند المرأة وهى:

أكلات تساعد على زيادة هرمون الاستروجين عند النساء:

1:المكسرات، تحتوى المسكرات على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على زيادة هرمون الاستروجين وتعزيز صحة المرأة.

2:فول الصويا، يساعد على تعزيز صحة المرأة وزيادة هرمون الاستروجين.

3:التفاح، من أشهر أنواع الفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر التي تعمل على زيادة هرمون الاستروجين عند المرأة.

4:العدس والحمص والفول السودانى، من أنواع البقوليات التي تعمل على زيادة هرمون الاستروجين.

5:الحليب، يحتوى على كمية عالية من الفيتامينات التي تعمل على زيادة هرمون الاستروجين.

قد يهمك أيضا:

تعرف علي أهم الأمراض التي تسببها خلل الهرمونات

تعرف علي أهم الفيتامينات التي يحتاجها الإنسان بعد بلوغ ال50