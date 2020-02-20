اليابان تعلن إصابة مسؤولين اثنين على متن "سفينة كورونا"

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رويترزالخميس 2020/2/20 12:12 م بتوقيت أبوظبي
السفينة "دايموند برنسيس" تخضع للحجر الصحي
أعلنت الحكومة اليابانية، الخميس، أن مسؤولين حكوميين اثنين أصيبا بفيروس كورونا، كانا على متن السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي قبالة سواحل البلاد.
وقال مسؤول بوزارة الصحة، في مؤتمر صحفي، إن أحد المسؤولين يعمل بوزارة الصحة والآخر بأمانة مجلس الوزراء وكانا يعملان على متن السفينة "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي.
وسبق أن تأكدت إصابة 3 مسؤولين آخرين يعملون في وزارة الصحة ومكتب الحجر الصحي.
وكانت اليابان أعلنت وفاة شخصين على متن السفينة بعد الإصابة بفيروس "كورونا".
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