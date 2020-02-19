سر ميكانيكا "عجلة القيادة" في جسم الإنسان

كشفت دراسة حديثة، لأول مرة، عن ميكانيكا "عجلة القيادة" في جسم الإنسان، موضحة أنه المفصل تحت الكاحل الذي لم يتمكن الأطباء من رؤيته حتى الآن.

وتعد عظام القدم فريدة من نوعها، إذ تحتاج أن تكون مرنة للغاية، بحيث تسمح للقدم بالالتواء والمرونة، لكن في المواقف الأخرى يجب أن تكون ثابتة تماما، حتى لا يحدث التواء بالكاحل، ومفتاح هذه القدرة هو المفصل تحت الكاحل.

يعتبر الالتواء في الكاحل أحد أكثر الأسباب شيوعا لزيارة أقسام الطوارئ في المستشفيات، وفي أكثر الأحيان يصاب المفصل تحت الكاحل أيضًا، لكن بسبب اختفاء المفصل يجد الأطباء صعوبة في تشخيص الالتواء، ما يؤدي غالبا إلى عدم استقرار طويل الأجل في الكاحل.

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ووفقا للدراسة التي أجراها الدكتور جيانلوكا توزي، المتخصص في الهندسة الحيوية بجامعة بورتسموث البريطانية، إذا تركت إصابة المفصل تحت الكاحل دون علاج يمكن أن تؤدي إلى القدمين المسطحة وحتى التهاب المفاصل.

من المأمول أن تمنح رؤية المفصل أثناء الحركة الأطباء قدرة على تفصيل العلاجات لآلاف الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في مفصل القدم، وبالطريقة نفسها من الممكن تكييف علاجات مفصل الورك والركبة.

وخلال الدراسة التي أجريت بالتعاون مع الدكتور أندرو جولدبيرج، استشاري جراحة العظام في مستشفى ولينجتون بلندن، تم الإبلاغ عن تقنية للكشف والتشخيص، باستخدام مزيج من التصوير ثلاثي الأبعاد (التصوير المقطعي المحوسب) وتقنية ارتباط الحجم الرقمي.

قال الدكتور جيانلوكا توزي: "هذه المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذه التقنية. إنها تمنح الأطباء رؤية مثالية لحركة مفصل المريض تحت التحمل الكامل للوزن، ما يجعل من الممكن لأول مرة تحديد مركز دوران المفصل الذي يتيح تصميم محسّن كثيرًا لاستبدال المفصل".

وأضاف: "هذا البحث الجديد يساعدنا على فهم الميكانيكا الحيوية المعقدة للقدم بشكل أفضل، ويمكن أن يمهد الطريق لعلاجات جديدة غير متوفرة حاليًا".