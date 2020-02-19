مسؤولة صينية: الوضع خطير في بؤرة كورونا رغم التقدم

حذرت سون تشون لان، نائبة رئيس الحكومة الصينية، الأربعاء، من أن جهود مكافحة فيروس "كورونا" والوقاية منه في إقليم هوبي تحرز تقدما لكن الوضع لا يزال خطيرا.

وذكر التلفزيون الصيني أن السلطات في بكين تحث إقليم هوبي وعاصمته ووهان، بؤرة تفشي الفيروس، على فحص المرضى الذين يعانون من الحمى.

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وأعلنت الصين ارتفاع عدد الوفيات إلى 2004 أشخاص في جميع أنحاء البلاد.

وقالت اللجنة الصحية بإقليم هوبي على موقعها الإلكتروني، إن عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس في المقاطعة ارتفع إلى 1921 شخصا بعد تسجيل 132 حالة وفاة جديدة.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل 1693 حالة إصابة جديدة في هوبي، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في الإقليم إلى 61 ألفا و682 حالة.