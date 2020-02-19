6 فوائد لفيتامين "K" المتواجد في الخضروات والفواكه منها الحفاظ على العظام

فيتامين «k» من الفيتامينات المهمة التي يحتاجها الجسم،خاصة أنها توجد في العديد من الخضروات والفاكهة أبرزها البروكلي والشاي الأخضر والبيض، لذلك قدمت «سبوتنيك» أهم فوائدهأظهرت دراسات أن فيتامين "ك" يساعد في الحفاظ على عظام قوية، ويقلل خطر الكسور، كما أنه يقلل من هشاشة العظام المرتبطة بالعمر ويحافظ على كثافة المعادن في أسفل الظهر.

الحد من أمراض القلب

يمنع فيتامين "ك" تكيس الأوعية الدموية، برواسب معدنية تتراكم على جدران الشرايين والأوردة، في بعض الأحيان، ويساهم في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

صحة الجهاز العصبي

يؤدي فيتامين "ك" وظيفة مهمة في تحسين الجهاز العصبي المركزي، وتقول الأبحاث إن من يحصلون على كمية مناسبة من الفيتامين يتمتعون بأداء أفضل للذاكرة.

خفض السكر في الدم

يحسن من حساسية الإنسولين، ويزيد من تحمل الجلوكوز، وبالتالي فهو يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 51 في المئة.

مقاومة الأورام

يساهم فيتامين "ك" في محاربة الأورام، والحد من الخلايا السرطانية، كما يساهم في المكافحة المبكرة لسرطان البروستاتا.

صحة الجلد

يساهم فيتامين "ك" في تجلط الدم، وله دور إيجابي في التئام الجروح والكدمات والجروح بعد الجراحة.

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