تعرف علي ما يحدث للجسم عندما تهاجمه الفيروسات

يُمثل فيروس كورونا تهديداً عالمياً بعد إصابة العديد من الأشخاص ووفاة المئات حول العالم، وبعد أن دعت الصين المتعافين من المرض للتبرع بدمائهم للاستفادة من الأجسام المضادة التي كونتها أجسامهم في صنع علاج لكورونا نتعرف على رحلة الفيروس داخل جسم الإنسان وكيفية مكافحة جهاز المناعة له وهل يمكن صنع علاج له، هذا ما نتعرف عليه فى هذا التقرير وفقاً لموقعى "nationalgeographic" وlivescience”".

من الإصابة للتعافى.. ماذا يحدث عندما تهاجم الفيروسات جسم الإنسان؟.. كورونا نموذجا

الفيروسات كائنات دقيقة لا نراها بأعيننا لكنها سبب معظم الأمراض المعدية من أبسط الأمراض مثل: نزلات البرد والإنفلونزا إلى الإيدز، وكذلك الكورونا الذى يهدد العالم الآن ولكن كيف يمكن لفيروس صغير أن يهدد حياتك وما هي رحلة الفيروس داخل جسمك من الإصابة به إلى التعافى والشفاء وهل الأجسام المضادة للفيروس تكون سبباً في صنع دواء له.

هنا نتحدث عن كورونا، فبعد أن دعت الصين المتعافين من المرض للتبرع بدمائهم للاستفادة من الأجسام المضادة التي كونتها أجسامهم في صنع علاج لكورونا نتعرف على رحلة الفيروس داخل جسم الإنسان وكيفية مكافحة جهاز المناعة له.

ماذا يحدث في جسمك عند الإصابة بفيروس كورونا؟

الرئتان

بالنسبة لمعظم المرضى يبدأ الفيروس وينتهي في الرئة، لأن الفيروسات التاجية، مثل الإنفلونزا، هي أمراض تنفسية.

- عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس، يرش قطرات يمكنها نقل الفيروس إلى أي شخص.

- تسبب فيروسات كورونا أيضًا أعراضًا شبيهة بالأنفلونزا: قد يبدأ بالحمى والسعال الذي يتطور إلى الالتهاب الرئوي.

في الأيام الأولى للإصابة يغزو فيروس كورونا الجديد خلايا الرئة البشرية بسرعة.

- تأتي خلايا الرئة هذه في فئتين: خلايا تصنع المخاط وتلك التي بها أهداب تشبه الشعر.

- المخاط، يساعد في حماية أنسجة الرئة من مسببات الأمراض وتأكد من أن جهاز التنفس لا يجف.

- كورونا يصيب ويقتل خلايا الأهداب، التي أغلقت ثم ملأت الشعب الهوائية بالمخلفات والسوائل.

هذا هو الوقت الذي تبدأ فيه المرحلة الثانية لمهاجمة الفيروس والنظام المناعي:

يبدأ الجسم في مكافحة المرض عن طريق إغراق الرئتين بالخلايا المناعية لإزالة الأضرار وإصلاح أنسجة الرئة.

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عند العمل بشكل صحيح يتم تنظيم هذه العملية الالتهابية بإحكام وتقتصر فقط على المناطق المصابة، ولكن في بعض الأحيان يقطع جهاز المناعة لديك وتقتل هذه الخلايا أي شيء في طريقها، بما في ذلك الأنسجة الصحية.

- ستصاب بمزيد من الضرر بدلاً من تقليل الاستجابة المناعية حتى المزيد من الحطام تسد الرئتين ويزيد الالتهاب الرئوي سوءًا.

خلال المرحلة الثالثة

يستمر تلف الرئة مما قد يؤدى إلى فشل الجهاز التنفسي، حتى لو لم تحدث الوفاة، فإن بعض المرضى يعانون من تلف دائم في الرئة.

- هنا يجب وضع المرضى على أجهزة التنفس الصناعي للمساعدة في التنفس.

المعدة

عندما يدخل أي فيروس جسمك فإنه يبحث عن خلايا بشرية مع مداخله المفضلة، بروتينات خارج الخلايا تسمى المستقبلات، إذا وجد الفيروس مستقبلًا متوافقًا على خلية، فيمكنه الغزو.

يمكن لفيروسات كورونا الوصول إلى الخلايا التي تبطن الأمعاء والقولون، مما قد يتسبب في تلف أو تسرب السائل الذي يصبح إسهال.

عاصفة دموية

يمكن أن يسبب فيروس كورونا أيضًا مشاكل في أجهزة الجسم الأخرى، بسبب الاستجابة المناعية المفرطة.

الآثار تمتد خارج الرئتين، تسبب عواصف لمواجهة المرض في الدم التهابًا يؤدي إلى إضعاف الأوعية الدموية في الرئتين ويسبب تسرب السوائل إلى الأكياس الهوائية تتسرب العاصفة إلى نظام الدورة الدموية الخاص بك.

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