إنفوجراف.. خريطة انتشار فيروس كورونا حول العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة الوفيات جرّاء فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) إلى 1775 وفاة، فيما أصيب أكثر من 71 ألف شخص حول العالم.
وسجّلت الصين وحدها، مركز انتشار الفيروس، حتى الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش، الإثنين 17 فبراير/شباط، 1770 وفاة وأكثر من 70 ألف إصابة.
الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز مستجدات فيروس كورونا الجديد على مستوى العالم..
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