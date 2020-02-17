إنفوجراف.. خريطة انتشار فيروس كورونا حول العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت حصيلة الوفيات جرّاء فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) إلى 1775 وفاة، فيما أصيب أكثر من 71 ألف شخص حول العالم.

وسجّلت الصين وحدها، مركز انتشار الفيروس، حتى الساعة الثامنة بتوقيت جرينتش، الإثنين 17 فبراير/شباط، 1770 وفاة وأكثر من 70 ألف إصابة.

الإنفوجراف التالي يستعرض أبرز مستجدات فيروس كورونا الجديد على مستوى العالم..



