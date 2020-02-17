"كورونا" يقتل 1770 في الصين ويصيب 70 ألفا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، الإثنين، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد في بر الصين الرئيسي بلغ 1770 شخصا بنهاية الأحد مرتفعا 105 حالات عن اليوم السابق.

وزاد عدد الوفيات بالفيروس في إقليم هوبي بوسط البلاد 100 حالة، الأحد.

وسجلت الصين 2048 حالة إصابة جديدة بالفيروس في أنحاء البلاد، الأحد، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 70 ألفا و548 شخصا.

وسجلت مقاطعة هوبي أيضا 1933 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الأحد، كما أُعلن تعافي 1016 مصابا بالفيروس.

الدول المصابة

قائمة بالدول والمناطق التي سجّلت فيها إصابات بفيروس كورونا المستجدّ (كوفيد 19) منذ ظهوره لأول مرّة في مدينة ووهان في وسط شرق الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019.

خارج الصين القاريّة تخطى عدد المصابين 70 ألف شخص، وتم إحصاء حوالى 600 إصابة مثبتة بفيروس كورونا المستجد في حوالى 30 بلدا، مع الإفادة الجمعة عن أول إصابة في إفريقيا. كما سجلت فرنسا أول وفاة خارج آسيا نتيجة وباء كورونا الجديد "كوفيد-19" بحسب التسمية الرسمية للالتهاب التنفسي المميت.



الصين

بلغ عدد الوفيات في الصين القارية (خارج هونغ كونغ وماكاو) نتيجة فيروس كورونا المستجدّ 1770 شخصا منذ ظهور الوباء، بينما بلغ عدد الإصابات 70 ألفا و500، بحسب حصيلة الإثنين.

وسجّلت معظم الوفيات في مقاطعة هوباي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، وعاصمتها ووهان.

ويتخطى هذا العدد حصيلة الوفيات عند انتشار فيروس الالتهاب الرئوي الحاد (سارس) الذي أودى بحياة 774 شخصا في العالم بينهم 349 في الصين القارية و299 في هونغ كونغ في فترة 2002-2003.

- توفي شخص في مدينة هونغ كونغ ذات الحكم الذاتي، حيث سجلت 57 إصابة على الأقل.

- سجلت 10 إصابات في ماكاو.

آسيا والمحيط الهادئ

اليابان: 59 إصابة بينها امرأة ثمانينية توفيت، وما لا يقلّ عن 355 إصابة أخرى على متن السفينة السياحية "دايموند برينسس" التي تخضع للحجر الصحي قبالة سواحل يوكوهاما، تضاف إليها إصابة أحد المشرفين عن الحجر الصحي.

كوريا الجنوبية: 28 إصابة.



تايوان: 20 إصابة.

سنغافورة: 75 إصابة.

تايلاند: 34 إصابة.

ماليزيا: 22 إصابة.



فيتنام: 16 إصابة.



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الفيليبين: 3 مصابين توفي أحدهم في مانيلا هو صيني متحدر من ووهان كان أول وفاة خارج الصين.



كمبوديا: إصابة واحدة.



الهند: 3 إصابات.



نيبال: إصابة واحدة.



سريلانكا: إصابة واحدة.



أستراليا: 15 إصابة.

الأمريكتان

الولايات المتحدة: 15 إصابة.

كندا: 8 إصابات.



أوروبا

ألمانيا: 16 إصابة (بينهم شخصان أعيدا من ووهان).



فرنسا: 12 إصابة والإعلان السبت عن وفاة هي الأولى خارج آسيا.



إيطاليا: 3 إصابات.



إسبانيا: إصابتان، وسمح للمصابين بالخروج من المستشفى الجمعة.



بلجيكا: إصابة واحدة.



فنلندا: إصابة واحدة.



السويد: إصابة واحدة.



المملكة المتحدة: 9 إصابات.

روسيا: إصابة شخصين وقد سمح لهما بالخروج من المستشفى.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا



الإمارات: 8 إصابات.

مصر: إصابة أعلنت عنها وزارة الصحة المصرية في 14 شباط/فبراير، هي الأولى في أفريقيا.