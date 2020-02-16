تعرفي على طريقة إعداد وتحضير يخنة الفاصولياء العريضة مع البط

القاهرة - لايف ستايل
المقادير
- الفاصولياء العريضة : كوب
- فخذ البط
- ملح : رشّة (حسب الرغبة)
- البهار الأسود : رشّة (حسب الرغبة)
- معجون الطماطم : ملعقتان كبيرتان
الطريقة:
1 تسلق الفاصولياء العريضة في قدر تحتوي على الماء المغلي المضاف إليه الملح حتى نضوجها، وتصفّى جيّداً، ثم تغسل بمياه باردة وتصفّى من جديد، وتترك على حدة إلى حين استعمالها.
2 يشوى فخذ البط في الفرن على حرارة 200 درجة مئويّة، وينثر الملح والبهار الأسود عليه، وذلك حتى نضوجه.
3 تخلط الفاصولياء المسلوقة مع معجون الطماطم، وينثر الملح والبهار الأسود، وتسكب في طبق التقديم، مع فخذ البطّ المشوي.
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