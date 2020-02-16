شكرا لقرائتكم خبر عن «أورنج» تضخ 4 مليارات جنيه استثمارات جديدة لتطوير البنية التحتية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شركة «أورنج مصر» أنها ستضخ استثمارات جديدة بشبكتها خلال العام الجارى تبلغ ٤ مليارات جنيه لتطوير وتحديث البنية التحتية فى أنحاء الجمهورية، ليصل حجم استثماراتها لأكثر من٦٠ مليار جنيه منذ بدء نشاطها بمصر من ٢٠ عاما، لتصبح «أورنج» من أكبر أربع شركات فرنسية تستثمر فى مصر، حيث قامت خلال عام ٢٠١٧ بزيادة رأسمال وحدتها فى مصر بنحو ٧٥٠ مليون يورو، أو ما يعادل ١٥ مليار جنيه.

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وتحقيقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠ ترتكز استراتيجية أورنچ على دعم توجه الدولة فى مشروعات التحول الرقمى والشمول المالى، من خلال التوسع فى خدمات أورنج كاش بما يتوافق مع المستجدات العالمية فى تحديث الخدمات الإلكترونية، حيث وصل حجم تحويل الأموال بين الدول الإفريقية التى تعمل بها أورنج عبر خدمة «أورنج كاش» أكثر من ٤٠ مليار يورو سنويًا.

ووقعت أورنج بداية العام الجارى اتفاقية مع شركة العاصمة الإدارية لإنشاء وتشغيل وإدارة مركز بيانات ومنصات حوسبة سحابية، خاصة بالخدمات الذكية بالعاصمة باستثمارات بلغت ١٣٥ مليون دولار، كما افتتحت فى عام ٢٠١٩ مركزا جديدا للاتصالات فى القرية التكنولوجية بأسيوط لخدمة عملائها يتيح مئات من فرص العمل للكفاءات الشابة فى صعيد مصر، ويفتح لهم آفاقا جديدة للمساهمة فى الطفرة التكنولوجية التى تشهدها مصر.

وتولى أورنج اهتماماً خاصاً بالمسؤولية المجتمعية إيمانا منها بأهمية الشراكة لتنفيذ ولتحقيق التنمية المستدامة بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات والجمعيات الأهلية. وتشمل استراتيجية أورنج فى قطاع المسؤولية المجتمعية ٤ مجالات رئيسية هى التعليم وتنمية المجتمع والصحة وتمكين المرأة ودعم الشباب وتدريبهم وريادة الأعمال.