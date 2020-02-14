إليك بعض الأطعمة الت تسبب التهاب المفاصل

يعاني الكثير من الأشخاص من التهابات المفاصل، فهي تصيب الساقين والركبتين واليدين، وتسبب آلامًا مزعجة. وفقا لموقع "بولد سكاي" الهندي هناك أنواع عديدة من إلتهاب المفاصل مثل التهاب المفاصل الإنتاني وهو عدوى تصيب أحد المفاصل، والتهاب المفاصل التفاعلي وهو يحدث أيضًا نتيجة عدوى في جزء الجسم والتهاب المفاصل الروماتويدي وهو أشهر وأصعب أنواع التهاب المفاصل، فهو التهاب مزمن يؤثر على العديد من مفاصل الجسم وأنسجة الجسم في وقت واحد،

على الجانب الآخر هناك أنواع أخرى من إلتهاب المفاصل وهو أحد أنواع التهاب المفاصل، حيث يشعر المصاب بألم وتورم بالقدمين وتحديدًا عند قاعدة إصبع القدم الكبير، ويسبب ألم شديد في القدم والشعور بحرارة داخل الإصبع .

أما عن الأطعمه التى يجب على المصابين بإلتهاب المفاصل تجنبها هى المشروبات الغازية، وهي تحتوي على الكثير من السكريات كذلك الأيس كريم ويحتوي الآيس كريم على الدهون المشبعة والسكريات بالإضافة إلى الأطعمة المقلية والتى غالبًا ما تكون مقلية في زيوت غنية بأحماض أوميجا 6 الدهنية.

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