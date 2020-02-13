هل وجع الكتف علامة دالة على الإصابة بسرطان الرئة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قد يربط البعض بين وجع الكتف وأي من الإصابات البدنية، لكن ما يجب معرفته أيضا هو أن ذلك الوجع قد يكون علامة دالة على الإصابة بسرطان الرئة، وقد يكون أول الأعراض الدالة عليه.

هذا ويمكن لسرطان الرئة أن يتسبب في حدوث وجع بالكتف بطرق مختلفة، فالنمو السرطاني الذي يظهر في النصف العلوي من الرئة يطلق عليه ورم بانكوست، ويمكنه أن يضغط على بعض الأعصاب التي تصل إلى الكتفين، الذراعين، العمود الفقري والرأس.

وهو ما يمكن أن يتسبب في ظهور مجموعة أعراض يشار إليها باسم "متلازمة هورنر"، وتشمل أعراض تلك المتلازمة ما يلي: وجع حاد بالكتف، ضعف بأحد جفني العين، صغر حجم البؤبؤ في أحد العينين وتراجع التعرق على الجانب المصاب من الوجه.

كما يمكن أن يحدث وجع الكتف بسبب وجود ورم في الرئة وينتشر للعظام الموجودة داخل وحول الكتف أو العمود الفقري. وإن كان الورم الموجود في الرئة كبيرا، فيمكنه أن يضغط على هياكل أخرى قريبة ويسهم في آلام الكتف، وهذا ما يسمى التأثير الشامل.

وقد تنتج بعض آلام الكتف أحيانا حين يضغط الورم على العصب الحجابي في الرئتين، كما يتشابه ألم الكتف الناتج عن سرطان الرئة مع أشكال أخرى من ألم الكتف التقليدية، وهو ما يجب الانتباه إليه، خاصة وأنه من الصعب تحديد السبب وراء هذا الألم.

ومن الأعراض الأخرى الدالة على الإصابة بسرطان الرئة:

- قصر النفس أو ضيق النفس.

- صوت صرير قاسي مع كل نفس.

- سعال شديد مستمر.

- مشاكل مزمنة بالرئة بما في ذلك الالتهاب الرئوي والالتهاب الشعبي.

- سعال دم، بلغم أو مخاط.

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- حدوث ألم في الظهر أو الصدر.

- حدوث تغيرات في الصوت مثل حدوث بحة.

- تحول في لون أو حجم البلغم.

كما أن هناك أعراضا أخرى قد تدل على الإصابة بسرطان الرئة منها: التعب، الإرهاق، فقدان الوزن، هزال العضلات، جلطات الدم، النزيف بشكل زائد، تورم الوجه والعنق، كسور العظام، الصداع، ألم في العظام والمفاصل، مشاكل عصبية كفقدان الذاكرة وسوء المشية.

وفي حالة الشعور عموما بوجع في الكتف، فسيقوم الطبيب بإجراء فحص لمنطقة الكتف المصابة، وهو ما سيساعده في تحديد مصدر الألم. كما سيقوم الطبيب بفحص باقي الأعراض لوضع نتائج الفحص في السياق وفهم الصورة كاملة بشكل أفضل. وفي حالة الاشتباه في سرطان الرئة، قد يأخذ الطبيب قطعة أنسجة صغيرة من الرئتين (خزعة) لفحصها عن كثب ومعرفة ما إن كانت تحتوي على خلايا سرطانية أم لا.

وبالنسبة لأبرز أنواع العلاجات التي يمكن الاستعانة بها في معالجة سرطان الرئة، فتشمل: التدخل الجراحي، العلاج الكيميائي، العلاج الإشعاعي، العقاقير المستهدفة، العلاج المناعي.

وفي الأخير، يقول الأطباء إنه يمكن السيطرة على وجع الكتف باتباع الآتي:

- تجنب استخدام الكتف المصاب.

- تجربة وضع ثلج على الكتف مدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة في المرة الواحدة، وهو ما قد يحد من الألم والتورم.

- تجربة لف الكتف بضمادة مرنة.

- رفع الكتف فوق القلب قدر الإمكان.