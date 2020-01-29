شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 9 أطعمة صحية يفضل تناولها بعد ممارسة التمارين الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الطعام المغذى بعد أداء التمارين الرياضية، من الأمور المهمة للغاية للحفاظ على جسم صحى، إذا كنت تهدف إلى الحفاظ على لياقتك البدنية، فمن المؤكد أنك ستبذل الكثير من الجهد أثناء أداء التمرين، ومع ذلك، فقد لوحظ أن الناس يميلون إلى بذل المزيد من الجهد والتفكير من أجل التخطيط لوجبة قبل التمرين، على العكس من ذلك، فإن وجبات ما بعد التمرين أكثر أهمية، وتتطلب التخطيط والإعداد بعناية، بعد الانتهاء من استعراض عضلاتك، وإرهاق نفسك للحصول على أفضل نتيجة ممكنة، لا ينبغى أن تنسى أن تكافئ جسمك ببعض الأطعمة الصحية المفعمة بالحيوية.

الاطعمة التى يجب تناول بعد التمرين

لماذا من المهم أن تأكل بعد جلسة التمرين؟

يتأثر جسمنا بأكثر من طريقة بعد النشاط البدنى، عند ممارسة الرياضة، يستخدم جسمنا مخازن الجليكوجين فى العضلات كطاقة للتمرين، هذا يسبب استنزاف العضلات من الجليكوجين، من المحتمل أيضًا أن تتسبب جلسة التمرين فى تعرض البروتينات الموجودة فى عضلات جسمك لأضرار وعندما تكون فى الخارج، يحرق جسمك الوقود من أى شيء كنت تأكله قبل التمرين، الذى يحطم الجليكوجين المخزن، تبدأ عضلاتك فى استخدام البروتين المتاح لإعادة بناء وإصلاح الأنسجة فى غضون ساعات قليلة من التمرين.

Advertisements

تناول الاطعمة قليلة السعرات

كيف يعمل جسمك بعد جلسة التمرين؟

في غضون 45 دقيقة بعد التمرين، يكون جسمك جيدًا بشكل خاص في امتصاص الكربوهيدرات والبروتين، والتي قد لا تكون على دراية بها، إذا كنت ترغب في بناء عضلاتك، يجب أن تتناول 30 غرامًا من البروتين و 30-35 غرامًا من الكربوهيدرات في غضون 15 دقيقة بعد التمرين، وإذا كنت ترغب في الحفاظ على لياقتك البدنية بفقدان الوزن، يمكنك أن تأخذ وقتك وتناول الطعام في غضون 45 دقيقة من الانتهاء من التمرين، بعد جلسة التمرين، يحتاج جسمك إلى عناصر غذائية محددة لإصلاح العضلات وتحقيق الاستقرار في مستويات السكر في الدم، لذلك ، من الضروري تناول مزيج من الأطعمة التي يمكن أن تحسن الشفاء بعد التمرين.



الزبادى

يقدم موقع boldskyبعض الأطعمة المفيدة التي يجب عليك إضافتها إلى قائمتك لتناول وجبة بعد التمرين...1. الزبادي..

الزبادي، لديه ضعف كمية البروتين والكربوهيدرات يمكنك مزج الزبادي بالحبوب والفواكه لأن الفواكه تحتوي على العناصر الغذائية الدقيقة التي ثبت أنها تحارب وجع العضلات.



الفواكه

2. الفواكه..

تحتوى على الكربوهيدرات الصحية، والقابلة للهضم التي تساعد الجسم على تحطيم العناصر الغذائية، الفواكه هي إضافة أساسية لوجبة بعد التمرين، الفواكه، مثل الأناناس، لها خصائص مضادة للالتهابات التي تساعد في استعادة العضلات وهضم الكيوي، يمكنك أيضًا اختيار التوت، والموز، أيضًا لأن الجزيئات الموجودة في الموز يمكنها الوصول بسرعة إلى الأنسجة العضلية لجسمنا، ويمكنها تجديد مستويات الجليكوجين، التي تشتد الحاجة إليها، وبالتالي تقويتها، عصير حليب الموز خيار جيد.



البيض

3. البيض..

هو الغذاء المثالي بعد التمرين، لأنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين، كما أنه مصدر كبير للعديد من العناصر الغذائية الأخرى، والتي تساعد على إصلاح الجسم بعد تمارين الجمنازيوم المكثفة، يمكنك الحصول على البيض بالطريقة التي تريدها، سواء كانت مخلوطة أو مسلوقة، يعتبر التخلص من صفار البيض ووجود بياض البيض خيارًا جيدًا أيضًا، لأن بياض البيض لا يحتوي على الدهون أو الكوليسترول.



البطاطا

4. البطاطا..

البطاطا جيدة لتوفير الكربوهيدرات، وهو خيار ممتاز بعد التمرين المكثف، يحتوي هذا الغذاء الخارق على 26 جرامًا من الكربوهيدرات لاستعادة مخزون الجليكوجين، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي أيضًا على جرعة صحية من الألياف لإبقائك ممتلئًا لفترة أطول.



الحبوب الكاملة

5. حبوب الإفطار الكاملة..

الحبوب بعد التمرين، اختار الحبوب عالية البروتين، الغنية بالألياف، منخفضة السكر، وعاء من الحبوب الكاملة الحبوب مثالي لإعادة شحن مخازن طاقة عضلاتك، يمكنك أيضًا تناول دقيق الشوفان مع زبدة اللوز، أو مسحوق البروتين، يمكنك أيضًا الحصول على خبز كامل الحبوب.



المكسرات

6. المكسرات..

إن تناول حفنة من المكسرات هو أفضل خيار لاستبدال مستويات الجليكوجين الذى يحتاجه عضلاتك، أنها تساعد على زيادة مستويات الطاقة الخاصة بك، وتعزيز تخليق العضلات، اللوز والفواكه المجففة مثل الزبيب هي بعض الخيارات الجيدة.



تناول البروكلى

7. البروكلى..

هذه الخضروات الخضراء يمكن أن تفعل الكثير من تخفيف الإرهاق بعد التمارين، لأنها غنية بفيتامين K ،والكولين، (وهو مغذٍ كبير ضروري لعمل الأعضاء الأكثر أهمية في الجسم مثل الكبد، والدماغ، وما إلى ذلك)، يقوم البروكلي بعمل رائع في زيادة مستويات الطاقة بعد التمارين.



السالمون

8. السالمون..

يحتوي السلمون على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تساعد على تخفيف التهاب العضلات بعد التمرين الذي يسبب الألم، ومن المعروف أيضا أن هذه الدهون الصحية لزيادة حرق الدهون، يمكنك إضافة زيت الزيتون إلى السمك لزيادة جرعة الدهون الصحية أيضًا.



كوب الشيكولاتة

9. حليب الشيكولاتة..

حليب الشيكولاتة هو مشروب آخر يمكن تناوله بعد التمرين، يحتوي المشروب على الكربوهيدرات والبروتين اللازم لاستعادة العضلات، سيحل محتوى الماء أيضًا محل السوائل المفقودة فى العرق، والحليب سيوفر الكالسيوم الذي سيساعد الجسم على التعافي بشكل أسرع.