شكرا لقرائتكم خبر عن هل الحيوانات الأليفة بالمنزل تنشر العدوى بفيروس كورونا؟.. الصحة العالمية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتشر فيروس كورونا القاتل فى عدد من الدول، وخصوصا فى الصين، ويتوقع خبراء الصحة انتشار الفيروس بشكل أكبر على مدى الايام المقبلة، وخاصة أنه لا يوجد علاج شافى حتى الآن لعلاج فيروس كورونا، كما أن هناك بعض المخاوف من انتشار الفيروس من خلال الحيوانات الأليفة، بعد انتشاره بمدينة ووهان الصينية بسوق لبيع الحيوانات البرية من خلال تناول الخفافيش، وبعض الحيوانات البرية الأخرى.



كورونا فيروس تؤثر على كبار السن

تقدم منظمة الصحة العالمية، فى س وج عن كل ما يتعلق بفيروس كورونا، بعد أن وضعت بعض التوصيات الجديدة الهامة لمنع الاصابة بالفيروس .. تعرف عليها..س:هل كل الناس معرضين للإصابة بفيروس كورونا؟

جميع الأعمار معرضين للإصابة بفيروس كورونا الجديد nCoV-2019، وأوضحت المنظمة، أن كبار السن، وأصحاب الأمراض الخاصة المزمنة، والذين لديهم تاريخ مرضى سابق مثل الربو، ومرض السكر، وأمراض القلب، أكثر عرضه للإصابة بالفيروس الشرس، وتنصح منظمة الصحة العالمية، الناس بمختلف أعمارهم لاتخاذ خطوات لحماية أنفسهم من الفيروس، مثل الحرص على نظافة اليدين باستمرار وغسلها بالماء والصابون، أو استخدام مواد مطهرة لنظافة الأيدي.



هل هناك علاج يمنع الاصابة بالمرض او علاجه ظ

س: هل هناك علاج يمنع المرض أو يعالجه ؟

ليس هناك علاج محدد معتمد للوقاية من الفيروس أو علاجه، ومع ذلك هناك عدة إجراءات علاجية لتخفيف الأعراض الشديدة، وما زالت بعض العلاجات تحت التجربة، وسيتم تجربتها فى دراسات إكلينيكية، وتساعد منظمة الصحة العالمية فى لدعم الأبحاث، وزيادة الجهود للوصول إلى علاج محدد.



هل تنتقل العدوى من خلال الحيوانات الاليفة ؟

س: هل الحيوانات الأليفة بالمنزل تنشر فيروس كورونا وتستطيع نقل العدوى ؟

فى الوقت الحالى لا يوجد دليل يؤكد وجود علاقة لانتقال الفيروس من الحيوانات الأليفة للبشر، مثل الكلاب والقطط، ومع ذلك دائما إعمل على غسل يديك بالماء والصابون بعد الاتصال بالحيوانات الأليفة، فان هذا الاجراء يحمى من الفيروس، ومن البكتيريا مثل الايكولاى، والسلامونيلا، التى يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان.



5 ماتيح لمنع العدوى

وتقدم 5 طرق هامة لنظافة وأمان الأطعمة:

1.ابقى نظيفا بغسل اليدين باستمرار أثناء طهى الطعام.

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2.قم بعزل الأطعمة المطهية من الأطعمة النيئة.

3.قم بطهى الطعام جيدا.

4. ابقى الطعام فى درجة حرارة آمنة وصحية.

5.استخدم المياه النظيفة فى طهى الطعام والخضروات الطازجة.